https://arabic.sputniknews.com/20220429/آبي-أحمد-للإثيوبيين-لا-تكونوا-وكلاء-لمن-يريد-تدمير-بلادكم-1061741914.html
آبي أحمد للإثيوبيين: لا تكونوا وكلاء لمن يريد تدمير بلادكم
آبي أحمد للإثيوبيين: لا تكونوا وكلاء لمن يريد تدمير بلادكم
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة، مواطنيه إلى العمل على تخفيف حدة المشاكل القائمة في البلاد، وإدانة الجناة والوقوف إلى جانب الضحايا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:12+0000
2022-04-29T15:12+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن آبي أحمد، قوله: "ندين الجناة ونقف إلى جانب الضحايا، لكن لا ينبغي أن نحاول تفاقم المشكلة بالرد على فعل شرير بآخر، فلن يستفيد أي منا من الخراب في إثيوبيا، ولكن نستفيد جميعا من السلام".واختتم آبي أحمد حديثه بالدعوة إلى "العمل بدلا من إبراز الاختلافات، لأن الإنسانية التي نتشاركها تجبرنا على القيام بذل"، مؤكدا أن أي محاولة لتدمير أي شخص في إثيوبيا هي ضدنا جميع الإثيوبيين.يذكر أن الحكومة الإثيوبية كانت قد نفت، أمس الخميس، ما أعلن عن المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي بأن قواتها انسحبت في منطقة عفار، حيث قال المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، إن قوات تيغراي لا تزال في عفار.وقال مفوض شرطة عفار، أحمد حريف، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أمس الخميس، إن القوات التيغراية لا تزال في أربع مناطق على حدود تيغراي، وهي كونيبا وأبالا وبرهالة وماغال، ولم تتحرك منذ يوم الاثنين الماضي.ولم يرد المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي الشعبية، غيتاتشو رضا، على طلب التعليق من "رويترز"، والذي كان صرح في وقت سابق للوكالة إن قوات تيغراي ستغادر عفار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
آبي أحمد للإثيوبيين: لا تكونوا وكلاء لمن يريد تدمير بلادكم
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دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة، مواطنيه إلى العمل على تخفيف حدة المشاكل القائمة في البلاد، وإدانة الجناة والوقوف إلى جانب الضحايا.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"
عن آبي أحمد، قوله: "ندين الجناة ونقف إلى جانب الضحايا، لكن لا ينبغي أن نحاول تفاقم المشكلة بالرد على فعل شرير بآخر، فلن يستفيد أي منا من الخراب في إثيوبيا، ولكن نستفيد جميعا من السلام".
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن أبناء شعبه تركوا خلافاتهم وعاشوا معا لأجيال عديدة، وأضاف: "التسامح من أهم قيمنا المشتركة، لذلك يجب على الإثيوبيين كشعب، ألا يسمحوا لمن يريدون تدمير بلدهم والامتناع عن أن يكونوا وكلاء لهم".
واختتم آبي أحمد حديثه بالدعوة إلى "العمل بدلا من إبراز الاختلافات، لأن الإنسانية التي نتشاركها تجبرنا على القيام بذل"، مؤكدا أن أي محاولة لتدمير أي شخص في إثيوبيا هي ضدنا جميع الإثيوبيين.
يذكر أن الحكومة الإثيوبية كانت قد نفت، أمس الخميس، ما أعلن عن المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي بأن قواتها انسحبت في منطقة عفار، حيث قال المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، إن قوات تيغراي لا تزال في عفار.
وقال مفوض شرطة عفار، أحمد حريف، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أمس الخميس، إن القوات التيغراية
لا تزال في أربع مناطق على حدود تيغراي، وهي كونيبا وأبالا وبرهالة وماغال، ولم تتحرك منذ يوم الاثنين الماضي.
ولم يرد المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي الشعبية، غيتاتشو رضا، على طلب التعليق من "رويترز"، والذي كان صرح في وقت سابق للوكالة إن قوات تيغراي ستغادر عفار.