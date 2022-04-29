https://arabic.sputniknews.com/20220429/آبي-أحمد-للإثيوبيين-لا-تكونوا-وكلاء-لمن-يريد-تدمير-بلادكم-1061741914.html

آبي أحمد للإثيوبيين: لا تكونوا وكلاء لمن يريد تدمير بلادكم

آبي أحمد للإثيوبيين: لا تكونوا وكلاء لمن يريد تدمير بلادكم

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة، مواطنيه إلى العمل على تخفيف حدة المشاكل القائمة في البلاد، وإدانة الجناة والوقوف إلى جانب الضحايا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T15:12+0000

2022-04-29T15:12+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن آبي أحمد، قوله: "ندين الجناة ونقف إلى جانب الضحايا، لكن لا ينبغي أن نحاول تفاقم المشكلة بالرد على فعل شرير بآخر، فلن يستفيد أي منا من الخراب في إثيوبيا، ولكن نستفيد جميعا من السلام".واختتم آبي أحمد حديثه بالدعوة إلى "العمل بدلا من إبراز الاختلافات، لأن الإنسانية التي نتشاركها تجبرنا على القيام بذل"، مؤكدا أن أي محاولة لتدمير أي شخص في إثيوبيا هي ضدنا جميع الإثيوبيين.يذكر أن الحكومة الإثيوبية كانت قد نفت، أمس الخميس، ما أعلن عن المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي بأن قواتها ‏انسحبت في منطقة عفار، حيث قال المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، إن قوات تيغراي لا تزال في عفار.وقال مفوض شرطة عفار، أحمد حريف، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أمس الخميس، إن القوات التيغراية لا تزال في أربع مناطق على حدود تيغراي، وهي كونيبا وأبالا وبرهالة وماغال، ولم تتحرك منذ يوم الاثنين الماضي.ولم يرد المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي الشعبية، غيتاتشو رضا، على طلب التعليق من "رويترز"، والذي كان صرح في وقت سابق للوكالة إن قوات تيغراي ستغادر عفار.

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