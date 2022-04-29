https://arabic.sputniknews.com/20220429/أردوغان-من-السعودية-نؤكد-أننا-ضد-جميع-أنواع-الإرهاب-1061740424.html
أردوغان من السعودية: نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب
أردوغان من السعودية: نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب
علّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر حسابه على "تويتر"، على زيارته للمملكة العربية السعودية، التي تأتي بعد انقطاع دام 5 سنوات. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T14:41+0000
2022-04-29T14:41+0000
2022-04-29T14:41+0000
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وكتب أردوغان مع صورة من لقائه مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز: "نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج، مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا. ونؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب".كما أكد الرئيس التركي أنه "على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي. وزيارتنا هذه التي تأتي في أيام رمضان الفضيل المليء بالرحمة والمغفرة والعطف ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة"، وذلك في تغريدة مرفقة بصورة تجمعه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.ووصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى جدة في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، في زيارة تستغرق يومين.وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله جدة أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل.وخلال زيارته، أدى الرئيس التركي، اليوم الجمعة، مناسك العمرة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية التي تستغرق يومين.وحسب وكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وبهذه الزيارة، تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/عناق-حار-بين-أردوغان-ومحمد-بن-سلمان-يثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1061724826.html
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العالم, السعودية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم العربي
أردوغان من السعودية: نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب
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علّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر حسابه على "تويتر"، على زيارته للمملكة العربية السعودية، التي تأتي بعد انقطاع دام 5 سنوات.
وكتب أردوغان مع صورة من لقائه مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز: "نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج، مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا. ونؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب".
كما أكد الرئيس التركي أنه "على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي. وزيارتنا هذه التي تأتي في أيام رمضان الفضيل المليء بالرحمة والمغفرة والعطف ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة"، وذلك في تغريدة مرفقة بصورة تجمعه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
ووصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى جدة في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، في زيارة تستغرق يومين.
وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله جدة أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل.
وخلال زيارته، أدى الرئيس التركي، اليوم الجمعة، مناسك العمرة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية التي تستغرق يومين.
وحسب وكالة الأنباء السعودية
، كان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وبهذه الزيارة، تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.