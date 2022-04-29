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أردوغان يؤدي العمرة... فيديو وهو يسير بملابس الإحرام بين وزرائه وحراسه
أردوغان يؤدي العمرة... فيديو وهو يسير بملابس الإحرام بين وزرائه وحراسه
أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مناسك العمرة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية التي تستغرق يومين. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:37+0000
2022-04-29T09:37+0000
السعودية
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.ومساء الخميس، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان الرئيس التركي أردوغان في قصر السلام بجدة وأقام مأدبة عشاء رسمية تكريما له.فيما أبدى أردوغان سعادته بزيارة المملكة، ولقائه الملك سلمان وولي العهد.كما اجتمع أردوغان مع الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثا العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/عناق-حار-بين-أردوغان-ومحمد-بن-سلمان-يثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1061724826.html
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السعودية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يؤدي العمرة... فيديو وهو يسير بملابس الإحرام بين وزرائه وحراسه

09:37 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مناسك العمرة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية التي تستغرق يومين.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ومساء الخميس، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان الرئيس التركي أردوغان في قصر السلام بجدة وأقام مأدبة عشاء رسمية تكريما له.
فيما أبدى أردوغان سعادته بزيارة المملكة، ولقائه الملك سلمان وولي العهد.
كما اجتمع أردوغان مع الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثا العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
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