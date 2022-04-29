عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220429/ألمانيا-تستدعي-السفير-التركي-بعد-حبس-معارض-بارز-لأردوغان-1061733498.html
ألمانيا تستدعي السفير التركي بعد حبس معارض بارز لأردوغان
ألمانيا تستدعي السفير التركي بعد حبس معارض بارز لأردوغان
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها استدعت سفير أنقرة على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T11:56+0000
2022-04-29T11:56+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار ألمانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056494964_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_07a9c30bd87c43c0f1a13790582f5a26.jpg
وحسب "فرانس برس"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الألمانية، اليوم الجمعة.وقال ناطق باسم الخارجية الألمانية "يمكنني أن أقول لكم بأننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم وأوضحنا مجددا موقف الحكومة حيال القضية". وأضاف أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي "ستتصرف بالطريقة نفسها".وكانت محكمة تركية قد حكمت، الاثنين الماضي، على الناشط ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحتجز منذ 4 سنوات ونصف بالسجن مدى الحياة بعد دعوات لاسقاط الأحكام ضده لعدم كفاية الأدلة.ولن يتمكن كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056494964_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_120ab0b2e7c2ba1eca6d8cf7339b3825.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم

ألمانيا تستدعي السفير التركي بعد حبس معارض بارز لأردوغان

11:56 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها استدعت سفير أنقرة على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحسب "فرانس برس"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الألمانية، اليوم الجمعة.
وقال ناطق باسم الخارجية الألمانية "يمكنني أن أقول لكم بأننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم وأوضحنا مجددا موقف الحكومة حيال القضية".
وأضاف أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي "ستتصرف بالطريقة نفسها".
وكانت محكمة تركية قد حكمت، الاثنين الماضي، على الناشط ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحتجز منذ 4 سنوات ونصف بالسجن مدى الحياة بعد دعوات لاسقاط الأحكام ضده لعدم كفاية الأدلة.
ولن يتمكن كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала