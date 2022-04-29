https://arabic.sputniknews.com/20220429/ألمانيا-تستدعي-السفير-التركي-بعد-حبس-معارض-بارز-لأردوغان-1061733498.html
ألمانيا تستدعي السفير التركي بعد حبس معارض بارز لأردوغان
ألمانيا تستدعي السفير التركي بعد حبس معارض بارز لأردوغان
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها استدعت سفير أنقرة على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T11:56+0000
2022-04-29T11:56+0000
2022-04-29T11:56+0000
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وحسب "فرانس برس"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الألمانية، اليوم الجمعة.وقال ناطق باسم الخارجية الألمانية "يمكنني أن أقول لكم بأننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم وأوضحنا مجددا موقف الحكومة حيال القضية". وأضاف أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي "ستتصرف بالطريقة نفسها".وكانت محكمة تركية قد حكمت، الاثنين الماضي، على الناشط ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحتجز منذ 4 سنوات ونصف بالسجن مدى الحياة بعد دعوات لاسقاط الأحكام ضده لعدم كفاية الأدلة.ولن يتمكن كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم
ألمانيا تستدعي السفير التركي بعد حبس معارض بارز لأردوغان
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها استدعت سفير أنقرة على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحسب "فرانس برس"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الألمانية، اليوم الجمعة.
وقال ناطق باسم الخارجية الألمانية "يمكنني أن أقول لكم بأننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم وأوضحنا مجددا موقف الحكومة حيال القضية".
وأضاف أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي "ستتصرف بالطريقة نفسها".
وكانت محكمة تركية قد حكمت، الاثنين الماضي، على الناشط ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحتجز منذ 4 سنوات ونصف بالسجن مدى الحياة بعد دعوات لاسقاط الأحكام ضده لعدم كفاية الأدلة.
ولن يتمكن كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.