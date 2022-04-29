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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220429/إدارة-مقاطعة-خيرسون-تخشى-من-استفزازات-الجيش-الأوكراني-يومي-8-و9-مايو-1061745732.html
إدارة مقاطعة خيرسون تخشى من استفزازات الجيش الأوكراني يومي 8 و9 مايو
إدارة مقاطعة خيرسون تخشى من استفزازات الجيش الأوكراني يومي 8 و9 مايو
قال رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، إنه يخشى الاستفزازات من قبل الجيش الأوكراني يومي 8-9 مايو/ أيار المقبل. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T17:55+0000
2022-04-29T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات المسلحة الأوكرانية
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وأضاف سالدو: "هناك مخاوف من حدوث بعض الأعمال الاستفزازية للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم 9 مايو، أو عشية تلك الأيام".أعلن مصدر في وكالات إنفاذ القانون، أمس الخميس، أن الجانب الأوكراني قام، مساء الأربعاء الماضي، أثناء الهجوم على مقاطعة خيرسون، باستخدام طائرة سوفيتية قديمة دون طيار من طراز "تي واو 143 ريس"، كانت مفخخة بالمتفجرات، كصاروخ كروز بدائي.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، التي تم تحريرها مؤخراً من العناصر الأوكرانية المتطرفة قومياً، كيريل ستريمؤوسوف، بأن احتمال عودة المقاطعة تحت سيطرة أوكرانيا أمر مستبعد إطلاقاً.يذكر أن روسيا بدأت، في 24 شباط/فبراير الماضي،بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا، حسب قوله من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه وفقا للموقف القائم يوم 25 آذار/مارس، تم الانتهاء من تنفيذ المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وهي التقليل بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا. ووصفت الوزارة الهدف الرئيسي للعملية بأنه تحرير دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/نائب-رئيس-مقاطعة-خيرسون-لا-بد-من-تحرير-مقاطعتين-أخريين-في-جنوب-أوكرانيا-1061698538.html
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القوات المسلحة الأوكرانية

إدارة مقاطعة خيرسون تخشى من استفزازات الجيش الأوكراني يومي 8 و9 مايو

17:55 GMT 29.04.2022
© Sputnik . РИА Новостиجسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، إنه يخشى الاستفزازات من قبل الجيش الأوكراني يومي 8-9 مايو/ أيار المقبل.
وأضاف سالدو: "هناك مخاوف من حدوث بعض الأعمال الاستفزازية للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم 9 مايو، أو عشية تلك الأيام".
أعلن مصدر في وكالات إنفاذ القانون، أمس الخميس، أن الجانب الأوكراني قام، مساء الأربعاء الماضي، أثناء الهجوم على مقاطعة خيرسون، باستخدام طائرة سوفيتية قديمة دون طيار من طراز "تي واو 143 ريس"، كانت مفخخة بالمتفجرات، كصاروخ كروز بدائي.
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، التي تم تحريرها مؤخراً من العناصر الأوكرانية المتطرفة قومياً، كيريل ستريمؤوسوف، بأن احتمال عودة المقاطعة تحت سيطرة أوكرانيا أمر مستبعد إطلاقاً.
يذكر أن روسيا بدأت، في 24 شباط/فبراير الماضي،بعملية عسكرية في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا، حسب قوله من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه وفقا للموقف القائم يوم 25 آذار/مارس، تم الانتهاء من تنفيذ المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وهي التقليل بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا. ووصفت الوزارة الهدف الرئيسي للعملية بأنه تحرير دونباس.
مبنى إدارة مقاطعة أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
نائب رئيس مقاطعة خيرسون: لا بد من تحرير مقاطعتين أخريين في جنوب أوكرانيا
أمس, 10:29 GMT
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