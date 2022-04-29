https://arabic.sputniknews.com/20220429/إذا-كنت-رجلا-ضع-يدك-في-جيبك-وزيرة-بريطانية-توبخ-أعضاء-البرلمان-بسبب-التحرش-1061731010.html
إذا كنت رجلا ضع يدك في جيبك... وزيرة بريطانية توبخ أعضاء البرلمان بسبب التحرش
إذا كنت رجلا ضع يدك في جيبك... وزيرة بريطانية توبخ أعضاء البرلمان بسبب التحرش
قالت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان، إن كل النساء العاملات في البرلمان عرضة للمس وسماع ألفاظ متحيزة جنسيا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:55+0000
2022-04-29T09:55+0000
2022-04-29T09:55+0000
العالم
بريطانيا
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وأعربت تريفيليان في تصريحات لمحطة سكاي نيوز الإخبارية عن اعتقادها أن النساء في البرلمان تعرضن لألفاظ غير لائقة وللمسات، مؤكدة أن "هذا أمر غير مقبول في أي مكان ولا في وستمنستر أيضا".وذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، أن مشاهدة مواد إباحية غير مقبول في أي مكان عمل.وليست هذه هي الواقعة الأولى لسوء السلوك في البرلمان البريطاني، ففي عام 2017 عندما بدأت حركة "مي تو" بنساء يروين تجاربهن مع التحرش الجنسي في هوليوود، ظهرت حالات مماثلة أيضا في برلمان بريطانيا.وتعهدت سلطات البرلمان بالإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الشكاوى.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/أمريكا-أصوات-أكاديمية-تدعم-ظاهرة-التحرش-الجنسي-بالأطفال-تحت-ستار-نظرية-ما-بعد-الحداثة-1053662608.html
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العالم, بريطانيا
إذا كنت رجلا ضع يدك في جيبك... وزيرة بريطانية توبخ أعضاء البرلمان بسبب التحرش
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قالت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان، إن كل النساء العاملات في البرلمان عرضة للمس وسماع ألفاظ متحيزة جنسيا.
وأعربت تريفيليان في تصريحات لمحطة سكاي نيوز الإخبارية عن اعتقادها أن النساء في البرلمان تعرضن لألفاظ غير لائقة وللمسات، مؤكدة أن "هذا أمر غير مقبول في أي مكان ولا في وستمنستر أيضا".
وأضافت "بشكل أساسي إذا كنت رجلا احتفظ بيديك في جيوبك وتصرف كما لو كانت ابنتك في الغرفة".
وأصبح سلوك أعضاء البرلمان محل تركيز بعدما أعلن حزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع أنه يحقق في مزاعم بأن أحد الأعضاء كان يشاهد أفلاما إباحية في قاعة النقاشات
بمجلس العموم.
وذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، أن مشاهدة مواد إباحية غير مقبول في أي مكان عمل.
وليست هذه هي الواقعة الأولى لسوء السلوك في البرلمان البريطاني، ففي عام 2017 عندما بدأت حركة "مي تو" بنساء يروين تجاربهن مع التحرش الجنسي في هوليوود، ظهرت حالات مماثلة أيضا في برلمان بريطانيا.
وتعهدت سلطات البرلمان بالإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الشكاوى.