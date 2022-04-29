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https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-الأقمار-الصناعية-ترصد-أعمال-ترميم-في-موقع-للتجارب-النووية-في-كوريا-الشمالية-1061726645.html
إعلام: الأقمار الصناعية ترصد أعمال ترميم في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية
إعلام: الأقمار الصناعية ترصد أعمال ترميم في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية
قالت تقارير إعلامية إن صورا للأقمار الصناعية تم التقاطها تثبت أن كوريا الشمالية تجري أعمال ترميم في موقع للتجارب النووية كانت قد هدمته سابقا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T08:29+0000
2022-04-29T08:29+0000
كوريا الشمالية
النووي
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية، عن مصادرها، فقد أكدت أن صور الأقمار الصناعية تثبت أن بيونغ يانغ تواصل ترميم موقع بيونغيه -الري للتجارب النووية.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن هدم هذا الموقع في عام 2018، وذلك قبيل قمة تاريخية مع الولايات المتحدة.ولفتت المصادر إلى أن "صور الأقمار الصناعية التجارية التي تم التقاطها في يوم 26 أبريل/ نيسان للموقع في كيلغو، بإقليم شمال هامغ كيونغ، تشير إلى العمل الجاري لاستعادة الوصول إلى مجمع النفق رقم 3 بالموقع، مع إنشاء بوابة جديدة، أو مدخل، وهياكل دعم".وأوضحت أن "المنطقة الواقعة خارج البوابة الجديدة تم تسويتها واستقرارها، وفي الطرف الشرقي للمنطقة التي تمت تسويتها، تم الانتهاء من بناء مبنى دعم صغير".يشار إلى أن موقع بيونغيه- ري، كان به أربعة أنفاق، وتم هدمه أمام الصحفيين في العام 2018، لكن تلك التقارير جعلت البعض يتحدث عن استعداد بيونغ يانغ لأول تجربة نووية لها منذ سبتمبر/ أيلول 2017.وكانت بيونغ يانغ قد أجرت مؤخرا عرضا عسكريا في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري على يد المؤسس "كيم إيل-سونغ" عام 1932، الذي تأسس كقوات لحرب العصابات لمواجهة اليابان.وشهد العرض ظهور أنواع مختلفة من الصواريخ العابرة للقارات التي تطورها كوريا الشمالية تم تحميلها على متن مركبات أبرزها "هواسونغ-8" وهو صاروخ فرط صوتي، وصاروخ "هواسونغ-17" العابر للقارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/أحدث-صواريخ-كوريا-الشمالية-النووية-تظهر-في-عرضها-العسكري-فيديو-1061658971.html
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كوريا الشمالية, النووي

إعلام: الأقمار الصناعية ترصد أعمال ترميم في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية

08:29 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSجنود كوروين يحييون الحضور من الدبابات خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
جنود كوروين يحييون الحضور من الدبابات خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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قالت تقارير إعلامية إن صورا للأقمار الصناعية تم التقاطها تثبت أن كوريا الشمالية تجري أعمال ترميم في موقع للتجارب النووية كانت قد هدمته سابقا.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية، عن مصادرها، فقد أكدت أن صور الأقمار الصناعية تثبت أن بيونغ يانغ تواصل ترميم موقع بيونغيه -الري للتجارب النووية.
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
أحدث صواريخ كوريا الشمالية النووية تظهر في عرضها العسكري... فيديو
27 أبريل, 09:41 GMT
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن هدم هذا الموقع في عام 2018، وذلك قبيل قمة تاريخية مع الولايات المتحدة.
ولفتت المصادر إلى أن "صور الأقمار الصناعية التجارية التي تم التقاطها في يوم 26 أبريل/ نيسان للموقع في كيلغو، بإقليم شمال هامغ كيونغ، تشير إلى العمل الجاري لاستعادة الوصول إلى مجمع النفق رقم 3 بالموقع، مع إنشاء بوابة جديدة، أو مدخل، وهياكل دعم".
وقالت: "من غير الواضح ما إذا كانت البوابة قد اكتملت بعد، بالنظر إلى قلة التلف الذي لوحظ حتى الآن".
وأوضحت أن "المنطقة الواقعة خارج البوابة الجديدة تم تسويتها واستقرارها، وفي الطرف الشرقي للمنطقة التي تمت تسويتها، تم الانتهاء من بناء مبنى دعم صغير".
يشار إلى أن موقع بيونغيه- ري، كان به أربعة أنفاق، وتم هدمه أمام الصحفيين في العام 2018، لكن تلك التقارير جعلت البعض يتحدث عن استعداد بيونغ يانغ لأول تجربة نووية لها منذ سبتمبر/ أيلول 2017.
وكانت بيونغ يانغ قد أجرت مؤخرا عرضا عسكريا في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري على يد المؤسس "كيم إيل-سونغ" عام 1932، الذي تأسس كقوات لحرب العصابات لمواجهة اليابان.
وشهد العرض ظهور أنواع مختلفة من الصواريخ العابرة للقارات التي تطورها كوريا الشمالية تم تحميلها على متن مركبات أبرزها "هواسونغ-8" وهو صاروخ فرط صوتي، وصاروخ "هواسونغ-17" العابر للقارات.
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