https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-البنك-الدولي-يحذر-من-ارتفاع-قياسي-في-الأسعار-1061724623.html
إعلام: البنك الدولي يحذر من ارتفاع قياسي في الأسعار
إعلام: البنك الدولي يحذر من ارتفاع قياسي في الأسعار
توقع البنك الدولي حدوث ارتفاع قياسي في الأسعار العالمية للطاقة بنسبة 50%، في ظل الأزمة الأوكرانية. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:48+0000
2022-04-29T07:48+0000
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ونقلت وكالة "عمون"، صباح اليوم الجمعة، عن التقرير الشهري الذي أعده خبراء البنك الدولي عن شهر أبريل/ نيسان الحالي، ويحذر فيه من ارتفاع قياسي في الأسعار بنسبة 50%، وللسلع الأخرى غير الطاقة بنسبة 20 % في العام الجاري.وأكد خبراء البنك الدولي أنه على الرغم من "افتراضهم" حدوث زيادة كبيرة في الأسعار خلال العام الجاري، فإن الأرقام الحقيقية تشير إلى أنها أعلى بكثير مما كان متوقعا، موضحين أن روسيا وأوكرانيا مصدرين عالميين رئيسيين للحبوب والوقود والأسمدة والمعادن.ويشهد سوق السلع الأساسية ارتفاعا فعليا في الأسعار والطلب، في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، فيما توقع خبراء البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط من نوع "برنت" هذا العالم مستوى 100 دولار للبرميل، مع الإشارة إلى أنه أعلى مستوى منذ العام 2013، وأعلى بنسبة 42% من متوسط السعر في العام الماضي.ولفت الخبراء إلى أن القمح يسجل زيادة بأكثر من 40%، داعين، السياسيين في العالم إلى حماية الطبقات الفقيرة من ارتفاع الأسعار.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الاقتصاد-الأمريكي-ينكمش-بنسبة-14-مسجلاً-أسوأ-أداء-في-عامين-1061710778.html
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أخبار العالم الآن, روسيا, القمح
إعلام: البنك الدولي يحذر من ارتفاع قياسي في الأسعار
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توقع البنك الدولي حدوث ارتفاع قياسي في الأسعار العالمية للطاقة بنسبة 50%، في ظل الأزمة الأوكرانية.
ونقلت وكالة "عمون
"، صباح اليوم الجمعة، عن التقرير الشهري الذي أعده خبراء البنك الدولي عن شهر أبريل/ نيسان الحالي، ويحذر فيه من ارتفاع قياسي في الأسعار بنسبة 50%، وللسلع الأخرى غير الطاقة بنسبة 20 % في العام الجاري.
وأكد خبراء البنك الدولي أنه على الرغم من "افتراضهم" حدوث زيادة كبيرة في الأسعار خلال العام الجاري، فإن الأرقام الحقيقية تشير إلى أنها أعلى بكثير مما كان متوقعا، موضحين أن روسيا وأوكرانيا
مصدرين عالميين رئيسيين للحبوب والوقود والأسمدة والمعادن.
ويشهد سوق السلع الأساسية ارتفاعا فعليا في الأسعار والطلب، في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا
، فيما توقع خبراء البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط من نوع "برنت" هذا العالم مستوى 100 دولار للبرميل، مع الإشارة إلى أنه أعلى مستوى منذ العام 2013، وأعلى بنسبة 42% من متوسط السعر في العام الماضي.
ولفت الخبراء إلى أن القمح يسجل زيادة بأكثر من 40%، داعين، السياسيين في العالم إلى حماية الطبقات الفقيرة من ارتفاع الأسعار.