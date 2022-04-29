https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-جسم-مشبوه-في-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-يثير-الهلع-والذعر-فيديو-1061724032.html
إعلام: "جسم مشبوه" في مطار بن غوريون الإسرائيلي يثير الهلع والذعر.. فيديو
إعلام: "جسم مشبوه" في مطار بن غوريون الإسرائيلي يثير الهلع والذعر.. فيديو
أفادت وسائل الإعلام العبرية، أمس الخميس، بوجود جسم مشبوه في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، أثار حالة كبيرة من الهلع والذعر بين الركاب. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:16+0000
2022-04-29T07:16+0000
2022-04-29T07:16+0000
إسرائيل
العالم العربي
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن "جسما مشبوها" أثار حالة كبيرة وواسعة من الذعر والهلع في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب، تخوفا من حدوث انفجار أو ما شابه.وأكدت القناة العبرية في مقطع فيديو لها أن عائلة أمريكية عثرت على قذيفة "قديمة" خلال زيارتها لهضبة الجولان السورية المحتلة، فأخذتها في حقيبة ودخلت بها مطار بن غوريون، وبمجرد الكشف عنها داخل الحقيبة أثيرت حالة الذعر والهلع.وأشارت إلى أنه بعد حالة الذعر، وبعد عمليات التفتيش الروتينية، تم الإعلان عن عودة الروتين إلى ساحات مطار بن غوريون الدولي.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم العربي
إعلام: "جسم مشبوه" في مطار بن غوريون الإسرائيلي يثير الهلع والذعر.. فيديو
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أفادت وسائل الإعلام العبرية، أمس الخميس، بوجود جسم مشبوه في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، أثار حالة كبيرة من الهلع والذعر بين الركاب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن "جسما مشبوها" أثار حالة كبيرة وواسعة من الذعر والهلع في مطار بن غوريون الدولي
بمدينة تل أبيب، تخوفا من حدوث انفجار أو ما شابه.
وأكدت القناة العبرية في مقطع فيديو لها أن عائلة أمريكية عثرت على قذيفة "قديمة" خلال زيارتها لهضبة الجولان السورية المحتلة
، فأخذتها في حقيبة ودخلت بها مطار بن غوريون، وبمجرد الكشف عنها داخل الحقيبة أثيرت حالة الذعر والهلع.
وأشارت إلى أنه بعد حالة الذعر، وبعد عمليات التفتيش الروتينية، تم الإعلان عن عودة الروتين إلى ساحات مطار بن غوريون الدولي.