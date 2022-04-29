https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-حريق-وعدة-انفجارات-داخل-المنطقة-الصناعية-في-إسطنبول-1061738352.html
إعلام: حريق وعدة انفجارات داخل المنطقة الصناعية في إسطنبول... فيديو
إعلام: حريق وعدة انفجارات داخل المنطقة الصناعية في إسطنبول... فيديو
أفادت وسائل إعلام تركية بحدوث حريق وعدة انفجارات في المنطقة الصناعية في إسطنبول، مشيرة لوجود قتلى 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T13:46+0000
2022-04-29T13:46+0000
2022-04-29T13:54+0000
العالم
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وقالت الوسائل الإعلامية: "حدث حريق وعدة انفجارات في المنطقة الصناعية في إسطنبول".وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: حريق وعدة انفجارات داخل المنطقة الصناعية في إسطنبول... فيديو
13:46 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 13:54 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية بحدوث حريق وعدة انفجارات في المنطقة الصناعية في إسطنبول، مشيرة لوجود قتلى
وقالت الوسائل الإعلامية: "حدث حريق وعدة انفجارات في المنطقة الصناعية في إسطنبول".
وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون