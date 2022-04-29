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https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-حريق-وعدة-انفجارات-داخل-المنطقة-الصناعية-في-إسطنبول-1061738352.html
إعلام: حريق وعدة انفجارات داخل المنطقة الصناعية في إسطنبول... فيديو
إعلام: حريق وعدة انفجارات داخل المنطقة الصناعية في إسطنبول... فيديو
أفادت وسائل إعلام تركية بحدوث حريق وعدة انفجارات في المنطقة الصناعية في إسطنبول، مشيرة لوجود قتلى 29.04.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وقالت الوسائل الإعلامية: "حدث حريق وعدة انفجارات في المنطقة الصناعية في إسطنبول".وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون
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العالم

إعلام: حريق وعدة انفجارات داخل المنطقة الصناعية في إسطنبول... فيديو

13:46 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 13:54 GMT 29.04.2022)
© AP Photo / Suat Metin / IHAاندلاع حريق ضخم في غابة بالقرب من بلدة مانافغات، 75 كلم شرق المدينة السياحية أنطاليا، تركيا 29 يوليو 2021
اندلاع حريق ضخم في غابة بالقرب من بلدة مانافغات، 75 كلم شرق المدينة السياحية أنطاليا، تركيا 29 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Suat Metin / IHA
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أفادت وسائل إعلام تركية بحدوث حريق وعدة انفجارات في المنطقة الصناعية في إسطنبول، مشيرة لوجود قتلى
وقالت الوسائل الإعلامية: "حدث حريق وعدة انفجارات في المنطقة الصناعية في إسطنبول".
وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون
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