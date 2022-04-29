https://arabic.sputniknews.com/20220429/إيران-نرفض-تسييس-ملف-الأسلحة-الكيميائية-في-سوريا-1061749033.html

إيران: نرفض تسييس ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا

إيران: نرفض تسييس ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا

رفضت إيران قيام بعض الدول بتسييس ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك في الذكرى الـ25 لصياغة معاهدة ‏حظر الأسلحة الكيميائية.‏ 29.04.2022, سبوتنيك عربي

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وأكدت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة، زهراء إرشادي، في كلمة ألقتها، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن "سوريا بذلت جهودا حقيقية لتنفيذ التزاماتها وأثبتت رغبتها في التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وفقا وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأردفت: "ومع ذلك فإن ما يدعو للإحباط هو أن بعض الدول الأعضاء سيّست ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتمنع تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزام دمشق بتعهداتها بما يفضي إلى الحوار والتعاون البنّاء معها".كما أنها رّحبت بتقديم سوريا التقرير المئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 16 مارس/ آذار الماضي، المتناول للأنشطة المتعلقة بمحو الأسلحة الكيميائية والمنشآت المنتجة لها في الأرض السورية.وطرحت زهراء إرشادي مقترح بلادها لخفض عدد اجتماعات مجلس الأمن حول ملف الأسلحة الكيميائية السورية، لافتة إلى أن "هذا الإجراء قد يحسّن أداء المجلس، ويوفر أجواء إيجابية للحوار البنّاء بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".وشددت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في كلمتها في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على أن "أي تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يكون محايدا ومهنيا، وذو مصداقية، وملموس من أجل إثبات الحقائق، وأن تؤدي إلى نتائج مبنية على أدلة، وفي هذا السياق يجب الالتزام بقوة بالنص، والتوجهات الواردة في الإطار القانوني للمعاهدة، ولا ينبغي أن يكون مسموحا لأي انحراف عن المعاهدة".وأشارت إلى أن "بلادها تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أيا كان ومهما كانت الظروف، بصفتها إحدى الضحايا الرئيسيين لها".

https://arabic.sputniknews.com/20220429/الخارجية-الأمريكية-نظام-بشار-الأسد-وداعش-استخدما-الأسلحة-الكيميائية-في-سوريا-1061744864.html

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