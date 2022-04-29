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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/اجتماع-بين-مسؤولة-أمريكية-ونظرائها-من-دول-أوروبية-في-7-مايو-لبحث-الأزمة-الأوكرانية-1061750331.html
اجتماع بين مسؤولة أمريكية ونظرائها من دول أوروبية في 7 مايو لبحث الأزمة الأوكرانية
اجتماع بين مسؤولة أمريكية ونظرائها من دول أوروبية في 7 مايو لبحث الأزمة الأوكرانية
تلتقي نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، في باريس الأسبوع المقبل، نظرائها من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، للتباحث بشأن تنسيق الجهود رداً... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T22:26+0000
2022-04-29T22:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، الجمعة إنه "في 7 أيار/ مايو، ستلتقي نائبة وزير الخارجية في باريس، مع نظرائها من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة"، مضيفا أنه "سيتم التنسيق المستمر والوثيق للرد على حرب بوتين الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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أخبار أوكرانيا

اجتماع بين مسؤولة أمريكية ونظرائها من دول أوروبية في 7 مايو لبحث الأزمة الأوكرانية

22:26 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko  / الذهاب إلى بنك الصورمركز مدينة ماريوبول، 28 أبريل 2022
مركز مدينة ماريوبول، 28 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تلتقي نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، في باريس الأسبوع المقبل، نظرائها من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، للتباحث بشأن تنسيق الجهود رداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، الجمعة إنه "في 7 أيار/ مايو، ستلتقي نائبة وزير الخارجية في باريس، مع نظرائها من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة"، مضيفا أنه "سيتم التنسيق المستمر والوثيق للرد على حرب بوتين الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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