https://arabic.sputniknews.com/20220429/اجتماع-بين-مسؤولة-أمريكية-ونظرائها-من-دول-أوروبية-في-7-مايو-لبحث-الأزمة-الأوكرانية-1061750331.html
اجتماع بين مسؤولة أمريكية ونظرائها من دول أوروبية في 7 مايو لبحث الأزمة الأوكرانية
اجتماع بين مسؤولة أمريكية ونظرائها من دول أوروبية في 7 مايو لبحث الأزمة الأوكرانية
تلتقي نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، في باريس الأسبوع المقبل، نظرائها من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، للتباحث بشأن تنسيق الجهود رداً... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T22:26+0000
2022-04-29T22:26+0000
2022-04-29T22:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، الجمعة إنه "في 7 أيار/ مايو، ستلتقي نائبة وزير الخارجية في باريس، مع نظرائها من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة"، مضيفا أنه "سيتم التنسيق المستمر والوثيق للرد على حرب بوتين الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
اجتماع بين مسؤولة أمريكية ونظرائها من دول أوروبية في 7 مايو لبحث الأزمة الأوكرانية
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تلتقي نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، في باريس الأسبوع المقبل، نظرائها من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، للتباحث بشأن تنسيق الجهود رداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، الجمعة إنه "في 7 أيار/ مايو، ستلتقي نائبة وزير الخارجية في باريس، مع نظرائها من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة"، مضيفا أنه "سيتم التنسيق المستمر والوثيق للرد على حرب بوتين الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.