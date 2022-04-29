https://arabic.sputniknews.com/20220429/ارتفاع-أسعار-النقل-في-المغرب-قبيل-عيد-الفطر-1061742789.html
ارتفاع أسعار النقل في المغرب قبيل عيد الفطر
ارتفاع أسعار النقل في المغرب قبيل عيد الفطر
ارتفعت أسعار خدمات النقل في المغرب قبيل عيد الفطر، وذلك في ظل أزمة مالية يعانيها أصحاب حافلات المسافرين وسيارات الأجرة الكبيرة بسبب تصاعد أسعار المحروقات. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T15:43+0000
2022-04-29T15:43+0000
2022-04-29T15:43+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وقالت صحيفة "هسبريس" إن ارتفاع أسعار النقل دفع جمعيات حماية المستهلك في المغرب إلى المطالبة بتقنين القطاع لضبط الزيادات التي تسبق المناسبات الاجتماعية.يشار إلى أن أسعار تذاكر بعض حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة ارتفعت قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر، نظرا إلى الطلب الذي يفوق العرض في هذه المناسبات.وتابع الخراطي: "المستهلك يضطر إلى شراء تذكرة السفر رغم ارتفاع ثمنها بسبب ضغط الوقت، وهو ما يعد اعتداء سافرا على حقوقه"، داعيا السلطات إلى التعامل بحزم مع الزيادات غير القانونية التي تشهدها المحطات الطرقية خلال الأعياد.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
ارتفاع أسعار النقل في المغرب قبيل عيد الفطر
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ارتفعت أسعار خدمات النقل في المغرب قبيل عيد الفطر، وذلك في ظل أزمة مالية يعانيها أصحاب حافلات المسافرين وسيارات الأجرة الكبيرة بسبب تصاعد أسعار المحروقات.
وقالت صحيفة "هسبريس
" إن ارتفاع أسعار النقل دفع جمعيات حماية المستهلك في المغرب إلى المطالبة بتقنين القطاع لضبط الزيادات التي تسبق المناسبات الاجتماعية.
يشار إلى أن أسعار تذاكر بعض حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة ارتفعت قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر، نظرا إلى الطلب الذي يفوق العرض في هذه المناسبات.
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "قطاع النقل الطرقي منظم بمراسيم حكومية حددت أسعار التذاكر حسب الوجهات، لكن لا يتم احترام تلك القرارات خلال فترات الذروة التي تتزامن مع العطل والأعياد".
وتابع الخراطي: "المستهلك يضطر إلى شراء تذكرة السفر رغم ارتفاع ثمنها بسبب ضغط الوقت، وهو ما يعد اعتداء سافرا على حقوقه"، داعيا السلطات إلى التعامل بحزم مع الزيادات غير القانونية التي تشهدها المحطات الطرقية خلال الأعياد.