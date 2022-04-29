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ارتفاع إصابات كورونا يجبر الصين على إيقاف خدمات الشحن مع كوريا الشمالية
ارتفاع إصابات كورونا يجبر الصين على إيقاف خدمات الشحن مع كوريا الشمالية
أعلنت السلطات الصينية إيقاف حركة الشحن عن طريق السكك الحديدة بينها وبين كوريا الشمالية، وذلك بسبب عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T17:41+0000
2022-04-29T17:41+0000
الصين
كوريا الشمالية
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ووفقا للـ "إيه بي نيوز"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، أن الصين وكوريا الشمالية أوقفتا مؤقتًا خدمات قطارات الشحن عبر الحدود عبر نقطة تفتيش سينويغو داندونغ وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على الجانب الصيني.وقال تشاو في إفادة صحفية: "عقب الوضع الوبائي في داندونغ، وبعد مشاورات ودية قررت الصين وكوريا الشمالية تعليق خدمات الشحن بالسكك الحديدية مؤقتًا عبر نقطة تفتيش سينويغو داندونغ".وتواجه الصين حاليا طفرة جديدة في حالات الإصابة بكورونا منذ أوائل مارس/ آذار، مما دفع بكين لفرض الإغلاق في العديد من المناطق.وفي مارس 2021، اعتمد مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية قانونًا بشأن التطهير الإلزامي لجميع السلع المستوردة، من أجل عكس إغلاق الحدود الناجم عن جائجة كورونا، وأطلقت بيونغ يانغ بناء منشأة تطهير لنقل البضائع على طول معبر سينويغو داندونغ الحدودي بين الصين وكوريا الشمالية، وبعض المرافق الأصغر في نقاط التفتيش الأخرى على طول الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الصين-تغلق-أكبر-مدنها-ومركزها-المالي-بضغط-من-تفشي-كورونا-1060531065.html
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الصين, كوريا الشمالية

ارتفاع إصابات كورونا يجبر الصين على إيقاف خدمات الشحن مع كوريا الشمالية

17:41 GMT 29.04.2022
© REUTERS / KCNAزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس الصين شي جينبينغ في داليان، الصين 9 مايو/ أيار 2018
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس الصين شي جينبينغ في داليان، الصين 9 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© REUTERS / KCNA
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أعلنت السلطات الصينية إيقاف حركة الشحن عن طريق السكك الحديدة بينها وبين كوريا الشمالية، وذلك بسبب عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ووفقا للـ "إيه بي نيوز"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، أن الصين وكوريا الشمالية أوقفتا مؤقتًا خدمات قطارات الشحن عبر الحدود عبر نقطة تفتيش سينويغو داندونغ وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على الجانب الصيني.
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وقال تشاو في إفادة صحفية: "عقب الوضع الوبائي في داندونغ، وبعد مشاورات ودية قررت الصين وكوريا الشمالية تعليق خدمات الشحن بالسكك الحديدية مؤقتًا عبر نقطة تفتيش سينويغو داندونغ".
وتواجه الصين حاليا طفرة جديدة في حالات الإصابة بكورونا منذ أوائل مارس/ آذار، مما دفع بكين لفرض الإغلاق في العديد من المناطق.

وسجلت داندونغ ارتفاعًا جديدًا في أواخر أبريل/ نيسان، حيث أصيب حوالي 220 شخصًا خلال الأسبوع.

وفي مارس 2021، اعتمد مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية قانونًا بشأن التطهير الإلزامي لجميع السلع المستوردة، من أجل عكس إغلاق الحدود الناجم عن جائجة كورونا، وأطلقت بيونغ يانغ بناء منشأة تطهير لنقل البضائع على طول معبر سينويغو داندونغ الحدودي بين الصين وكوريا الشمالية، وبعض المرافق الأصغر في نقاط التفتيش الأخرى على طول الحدود.
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