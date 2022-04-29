https://arabic.sputniknews.com/20220429/استسلام-ألمانيا-الهتلرية-1061739557.html
استسلام ألمانيا الهتلرية
استسلام ألمانيا الهتلرية
أقيمت اجراءات التوقيع على صك الاستسلام غير المشروط لألمانيا في إحدى ضواحي برلين في ليلة 9 مايو/ أيار 1945. شاهد اللقطات الأرشيفية لكيفية سير الإجراءات، ووضع حد... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T14:25+0000
2022-04-29T14:25+0000
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استسلام ألمانيا الهتلرية
استسلام ألمانيا الهتلرية
2022-04-29T14:25+0000
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
استسلام ألمانيا الهتلرية
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أقيمت اجراءات التوقيع على صك الاستسلام غير المشروط لألمانيا في إحدى ضواحي برلين في ليلة 9 مايو/ أيار 1945. شاهد اللقطات الأرشيفية لكيفية سير الإجراءات، ووضع حد للحرب الوطنية العظمى.