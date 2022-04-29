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https://arabic.sputniknews.com/20220429/اعتقال-إرهابي-من-أتباع-داعش-في-قراتشاي---شركيسيا-الروسية-خطط-لهجوم-على-منشأة-أمنية-1061730743.html
اعتقال إرهابي من أتباع "داعش" في قراتشاي - شركيسيا الروسية خطط لهجوم على منشأة أمنية
اعتقال إرهابي من أتباع "داعش" في قراتشاي - شركيسيا الروسية خطط لهجوم على منشأة أمنية
اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أحد أتباع تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى)، والذي كان يخطط لشن هجوم... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:52+0000
2022-04-29T09:52+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "بعد عمليات بحث وتحرٍّ على أراضي جمهورية قراتشاي شركيسيا تم كشف وإحباط نشاط أحد مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الدولي (المحظور في روسيا)، والذي خطط بناء على تعليمات من الخارج لارتكاب عمل إرهابي في منشأة تابعة لهيئة انفاذ القانون، مضيفاً بأنه تم اعتقال الشخص في مدينة كاراشيفسك".وأوضح الأمن الفدرالي، بأنه وخلال عملية التفتيش بموقع سكن الشخص المعتقل، تم العثور على متفجرات ومواد تستعمل لصنع عبوات ناسفة وغيرها من المواد التي تكشف نواياه الإجرامية.وتم فتح قضية بموجب المادتين "التحضير لعمل إرهابي" و"حيازة أو نقل أو بيع أو تخزين مع نقل أو حمل متفجرات أو أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني" من القانون الجنائي الروسي.
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روسيا

اعتقال إرهابي من أتباع "داعش" في قراتشاي - شركيسيا الروسية خطط لهجوم على منشأة أمنية

09:52 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورأفراد من جماعة "القوزاق" يشاركون الشرطة الروسية في دوريات بشوارع روزي خلال تطبيق نظام العزل الذاتي وتصاريح المرور في ضواحي موسكو، 13 أبريل 2020
أفراد من جماعة القوزاق يشاركون الشرطة الروسية في دوريات بشوارع روزي خلال تطبيق نظام العزل الذاتي وتصاريح المرور في ضواحي موسكو، 13 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أحد أتباع تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى)، والذي كان يخطط لشن هجوم إرهابي على منشأة لهيئة إنفاذ القانون في جمهورية قراشاي – شركيسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "بعد عمليات بحث وتحرٍّ على أراضي جمهورية قراتشاي شركيسيا تم كشف وإحباط نشاط أحد مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الدولي (المحظور في روسيا)، والذي خطط بناء على تعليمات من الخارج لارتكاب عمل إرهابي في منشأة تابعة لهيئة انفاذ القانون، مضيفاً بأنه تم اعتقال الشخص في مدينة كاراشيفسك".
وأوضح الأمن الفدرالي، بأنه وخلال عملية التفتيش بموقع سكن الشخص المعتقل، تم العثور على متفجرات ومواد تستعمل لصنع عبوات ناسفة وغيرها من المواد التي تكشف نواياه الإجرامية.
وتم فتح قضية بموجب المادتين "التحضير لعمل إرهابي" و"حيازة أو نقل أو بيع أو تخزين مع نقل أو حمل متفجرات أو أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني" من القانون الجنائي الروسي.
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