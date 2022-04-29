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الأمم المتحدة: غرق أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي في البحر العام الماضي
الأمم المتحدة: غرق أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي في البحر العام الماضي
أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 3 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا سواء عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي العام الماضي. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:17+0000
2022-04-29T12:17+0000
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وحسب "فرانس برس"، جاء ذلك خلال إفادة صحفية للناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شابيا مانتو، اليوم الجمعة.وقالت مانتو: "من بين المجموع المسجل عام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا في طرق وسط المتوسط وغربه".وأضافت: "بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب أفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري".
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن

الأمم المتحدة: غرق أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي في البحر العام الماضي

12:17 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Argiris Mantikos/Eurokinissi المهاجرين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا
 المهاجرين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Argiris Mantikos/Eurokinissi
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أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 3 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا سواء عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي العام الماضي.
وحسب "فرانس برس"، جاء ذلك خلال إفادة صحفية للناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شابيا مانتو، اليوم الجمعة.
وقالت مانتو: "من بين المجموع المسجل عام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا في طرق وسط المتوسط وغربه".
وأضافت: "بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب أفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري".

وأوضحت أن تلك الحصيلة هي "ضعف المسجلة قبل عام، حيث بلغ عدد الوفيات المعلنة 1544 في الطريقين عام 2020".

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