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البرهان: ملتزمون بالحوار الشامل حتى الوصول إلى اتفاق سياسي
البرهان: ملتزمون بالحوار الشامل حتى الوصول إلى اتفاق سياسي
أكد رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التزامه بالحوار الشامل بين الفرقاء السودانيين حتى الوصول إلى اتفاق سياسي. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:12+0000
2022-04-29T12:13+0000
أخبار السودان اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، أكد البرهان على ضرورة "توافق السودانيين على صيغة لإدارة المتبقي من الفترة الانتقالية، وذلك من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لإنجاح الفترة الانتقالية".تأكيدات البرهان جاءت خلال استقباله أمس وفد المبعوثين الدوليين الذي ضم المبعوث البريطاني الخاص فيليب بارهام، والمبعوث الفرنسي الخاص فريدريك كلافير، وممثل الاتحاد الأوربي إنتي ويبر، والمبعوث الألماني ثورسنون هاتر والمبعوث النرويجي أندري ستانسين والمبعوث الأمريكي بيتر لورد.ولفت البصيلي إلى أن اللقاء تناول كذلك "الدعم الأوربي في المجالات الاقتصادية المتعلقة بمعاش الناس، والإسهام بصورة قوية في إحداث إختراق في العملية السياسي".وقال إن البرهان دعا الوفد "إلى دعم وتشجيع الأحزاب السياسية وأطراف العملية السياسية في البلاد للوصول إلى توافق وطني يفضي لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها".
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أخبار السودان اليوم

البرهان: ملتزمون بالحوار الشامل حتى الوصول إلى اتفاق سياسي

12:12 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 29.04.2022)
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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أكد رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التزامه بالحوار الشامل بين الفرقاء السودانيين حتى الوصول إلى اتفاق سياسي.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، أكد البرهان على ضرورة "توافق السودانيين على صيغة لإدارة المتبقي من الفترة الانتقالية، وذلك من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لإنجاح الفترة الانتقالية".
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تأكيدات البرهان جاءت خلال استقباله أمس وفد المبعوثين الدوليين الذي ضم المبعوث البريطاني الخاص فيليب بارهام، والمبعوث الفرنسي الخاص فريدريك كلافير، وممثل الاتحاد الأوربي إنتي ويبر، والمبعوث الألماني ثورسنون هاتر والمبعوث النرويجي أندري ستانسين والمبعوث الأمريكي بيتر لورد.

وعن ما دار في اللقاء أكد مدير الإدارة الأوربية بالإنابة في وزارة الخارجية السودانية السفير الرشيد البصيلي، أنه تناول "العديد من الموضوعات، في مقدمتها العملية السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود".

ولفت البصيلي إلى أن اللقاء تناول كذلك "الدعم الأوربي في المجالات الاقتصادية المتعلقة بمعاش الناس، والإسهام بصورة قوية في إحداث إختراق في العملية السياسي".
وقال إن البرهان دعا الوفد "إلى دعم وتشجيع الأحزاب السياسية وأطراف العملية السياسية في البلاد للوصول إلى توافق وطني يفضي لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها".
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