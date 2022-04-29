https://arabic.sputniknews.com/20220429/البنتاغون-يحث-الأمريكيين-على-عدم-القتال-في-أوكرانيا-بعد-مقتل-مواطن-خلال-المعارك-1061746098.html

البنتاغون يحث الأمريكيين على عدم القتال في أوكرانيا بعد مقتل مواطن خلال المعارك

البنتاغون يحث الأمريكيين على عدم القتال في أوكرانيا بعد مقتل مواطن خلال المعارك

حثت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، المواطنين الأمريكيين على عدم الذهاب للقتال في أوكرانيا، وذلك على خلفية مقتل موظف في شركة عسكرية خاصة... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T18:20+0000

2022-04-29T18:20+0000

2022-04-29T18:20+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

البنتاغون الأمريكي

روسيا

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام أن وايلي جوزيف كانسيل، 22 عاما، وهو موظف في شركة عسكرية أمريكية خاصة، قتل في أوكرانيا.وأخبرت والدته ريبيكا كابريرا قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الشركة أرسلته للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ودفعت له ثمن ذلك.من جانبها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير في البنتاغون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الدفاع ليس لديها معلومات عن كانسيل أو أفعاله في أوكرانيا، لكنها قدمت التعازي لأسرته.وأضاف أن البنتاغون يواصل حث الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا والانخراط في القتال الدائر هناك.وقالت والدة الجندي القتيل إن الشركة أرسلته للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ودفعت له ثمن ذلك.بعد أيام من وفاته، يطالب أفراد عائلة كانسيل الآن بتحديد مكان جثته وإعادتها إلى الولايات المتحدة.سافر كانسيل إلى بولندا في 12 مارس/ آذار، وسرعان ما عبر إلى أوكرانيا. ووفقا لكابريرا، كان يقاتل في أوكرانيا مع أشخاص من بلدان مختلفة.يشار إلى أن مرتزقة من مختلف البلدان يصلون إلى أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في البلاد.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-مقتل-موظف-في-شركة-عسكرية-أمريكية-خاصة-في-أوكرانيا-1061721821.html

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أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, روسيا