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لافروف: روسيا لا تستخدم المرتزقة في أوكرانيا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220429/البنتاغون-يحث-الأمريكيين-على-عدم-القتال-في-أوكرانيا-بعد-مقتل-مواطن-خلال-المعارك-1061746098.html
البنتاغون يحث الأمريكيين على عدم القتال في أوكرانيا بعد مقتل مواطن خلال المعارك
البنتاغون يحث الأمريكيين على عدم القتال في أوكرانيا بعد مقتل مواطن خلال المعارك
حثت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، المواطنين الأمريكيين على عدم الذهاب للقتال في أوكرانيا، وذلك على خلفية مقتل موظف في شركة عسكرية خاصة... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T18:20+0000
2022-04-29T18:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
روسيا
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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام أن وايلي جوزيف كانسيل، 22 عاما، وهو موظف في شركة عسكرية أمريكية خاصة، قتل في أوكرانيا.وأخبرت والدته ريبيكا كابريرا قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الشركة أرسلته للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ودفعت له ثمن ذلك.من جانبها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير في البنتاغون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الدفاع ليس لديها معلومات عن كانسيل أو أفعاله في أوكرانيا، لكنها قدمت التعازي لأسرته.وأضاف أن البنتاغون يواصل حث الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا والانخراط في القتال الدائر هناك.وقالت والدة الجندي القتيل إن الشركة أرسلته للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ودفعت له ثمن ذلك.بعد أيام من وفاته، يطالب أفراد عائلة كانسيل الآن بتحديد مكان جثته وإعادتها إلى الولايات المتحدة.سافر كانسيل إلى بولندا في 12 مارس/ آذار، وسرعان ما عبر إلى أوكرانيا. ووفقا لكابريرا، كان يقاتل في أوكرانيا مع أشخاص من بلدان مختلفة.يشار إلى أن مرتزقة من مختلف البلدان يصلون إلى أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في البلاد.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/إعلام-مقتل-موظف-في-شركة-عسكرية-أمريكية-خاصة-في-أوكرانيا-1061721821.html
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أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, روسيا

البنتاغون يحث الأمريكيين على عدم القتال في أوكرانيا بعد مقتل مواطن خلال المعارك

18:20 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورعمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022
عمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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حثت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، المواطنين الأمريكيين على عدم الذهاب للقتال في أوكرانيا، وذلك على خلفية مقتل موظف في شركة عسكرية خاصة هناك.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام أن وايلي جوزيف كانسيل، 22 عاما، وهو موظف في شركة عسكرية أمريكية خاصة، قتل في أوكرانيا.
وأخبرت والدته ريبيكا كابريرا قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الشركة أرسلته للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ودفعت له ثمن ذلك.
من جانبها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير في البنتاغون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الدفاع ليس لديها معلومات عن كانسيل أو أفعاله في أوكرانيا، لكنها قدمت التعازي لأسرته.
وأضاف أن البنتاغون يواصل حث الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا والانخراط في القتال الدائر هناك.
وقالت والدة الجندي القتيل إن الشركة أرسلته للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ودفعت له ثمن ذلك.
بعد أيام من وفاته، يطالب أفراد عائلة كانسيل الآن بتحديد مكان جثته وإعادتها إلى الولايات المتحدة.
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إعلام: مقتل موظف في شركة عسكرية أمريكية خاصة في أوكرانيا
04:20 GMT
سافر كانسيل إلى بولندا في 12 مارس/ آذار، وسرعان ما عبر إلى أوكرانيا. ووفقا لكابريرا، كان يقاتل في أوكرانيا مع أشخاص من بلدان مختلفة.
يشار إلى أن مرتزقة من مختلف البلدان يصلون إلى أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في البلاد.
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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