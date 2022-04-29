عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/البنك-المركزي-الروسي-يدرس-سيناريو-رفض-أوروبا-للغاز-الروسي-1061738395.html
البنك المركزي الروسي يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي
البنك المركزي الروسي يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي إن بنك روسيا يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T13:47+0000
2022-04-29T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101604/57/1016045789_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_9b5048c756fd174d52a3e1d3d44c449f.jpg
وأكدت نابيولينا أنه إذا تم رفض الغاز الروسي من قبل الغرب، فإن العواقب ستكون على الاقتصاد والسياسة النقدية على حد سواء.وأضافت: "سيكون هناك عواقب على كل من الاقتصاد والسياسة النقدية. سيكون من الضروري حساب متى سيأتي هذا. الآن من الصعب للغاية حساب جميع السيناريوهات، لدينا العديد من المناقشات والمقترحات".وأضافت: "إذا توقفت صادرات الغاز إلى أوروبا، نحن بالطبع نحسب السيناريو بدقة. وسيؤخذ بالاعتبار السيناريو المحفوف بالمخاطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/البنك-المركزي-الروسي-يلغي-عمولة-شراء-العملات-الأجنبية-في-البورصة-1060989698.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101604/57/1016045789_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_294078444536da0531760b2378a66894.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا

البنك المركزي الروسي يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي

13:47 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصورألفيرا نبيولينا، حاكمة البنك المركزي الروسي
ألفيرا نبيولينا، حاكمة البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي إن بنك روسيا يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي.
وأكدت نابيولينا أنه إذا تم رفض الغاز الروسي من قبل الغرب، فإن العواقب ستكون على الاقتصاد والسياسة النقدية على حد سواء.
وأضافت: "سيكون هناك عواقب على كل من الاقتصاد والسياسة النقدية. سيكون من الضروري حساب متى سيأتي هذا. الآن من الصعب للغاية حساب جميع السيناريوهات، لدينا العديد من المناقشات والمقترحات".
وأضافت: "إذا توقفت صادرات الغاز إلى أوروبا، نحن بالطبع نحسب السيناريو بدقة. وسيؤخذ بالاعتبار السيناريو المحفوف بالمخاطر.
ورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
البنك المركزي الروسي يلغي عمولة شراء العملات الأجنبية في البورصة
8 أبريل, 19:10 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала