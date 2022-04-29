https://arabic.sputniknews.com/20220429/البنك-المركزي-الروسي-يدرس-سيناريو-رفض-أوروبا-للغاز-الروسي-1061738395.html
البنك المركزي الروسي يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي
البنك المركزي الروسي يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي إن بنك روسيا يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T13:47+0000
2022-04-29T13:47+0000
2022-04-29T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
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وأكدت نابيولينا أنه إذا تم رفض الغاز الروسي من قبل الغرب، فإن العواقب ستكون على الاقتصاد والسياسة النقدية على حد سواء.وأضافت: "سيكون هناك عواقب على كل من الاقتصاد والسياسة النقدية. سيكون من الضروري حساب متى سيأتي هذا. الآن من الصعب للغاية حساب جميع السيناريوهات، لدينا العديد من المناقشات والمقترحات".وأضافت: "إذا توقفت صادرات الغاز إلى أوروبا، نحن بالطبع نحسب السيناريو بدقة. وسيؤخذ بالاعتبار السيناريو المحفوف بالمخاطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/البنك-المركزي-الروسي-يلغي-عمولة-شراء-العملات-الأجنبية-في-البورصة-1060989698.html
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اقتصاد, روسيا
البنك المركزي الروسي يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي
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قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي إن بنك روسيا يدرس سيناريو رفض أوروبا للغاز الروسي.
وأكدت نابيولينا أنه إذا تم رفض الغاز الروسي من قبل الغرب، فإن العواقب ستكون على الاقتصاد والسياسة النقدية على حد سواء.
وأضافت: "سيكون هناك عواقب على كل من الاقتصاد والسياسة النقدية. سيكون من الضروري حساب متى سيأتي هذا. الآن من الصعب للغاية حساب جميع السيناريوهات، لدينا العديد من المناقشات والمقترحات".
وأضافت: "إذا توقفت صادرات الغاز إلى أوروبا، نحن بالطبع نحسب السيناريو بدقة. وسيؤخذ بالاعتبار السيناريو المحفوف بالمخاطر.