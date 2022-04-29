https://arabic.sputniknews.com/20220429/البيت-الروسي-يقيم-معرض-صور-في-بيروت-عن-معاناة-سكان-إقليم-دونباس-1061729762.html

البيت الروسي يقيم معرض صور في بيروت عن معاناة سكان إقليم دونباس

البيت الروسي يقيم معرض صور في بيروت عن معاناة سكان إقليم دونباس

افتتح البيت الروسي في بيروت، مساء أمس الخميس 28 أبريل/نيسان، معرض صور تحت عنوان "لماذا بدأت العملية الخاصة في أوكرانيا"، بحضور السفير الروسي ألكسندر روداكوف... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T09:45+0000

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يهدف المعرض إلى تعريف الزوار على الانتهاكات والمجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيستك منذ عام 2014، عبر عرض 150 صورة فوتوغرافية تعود ل"وكالة سبوتنيك، ريا نوفوستي، وRT"، والاستماع لإفادة تاتيانا أزاريفيتش وهي شاهدة حية على الأحداث المأساوية عام 2014 ومنظم مشارك للمعرض.وقالت تاتيانا ألكساندروفنا أزاريفيتش إن "معرض الصور مخصص للإجابة على السؤال الرئيسي لهذا العام، "لماذا بدأت العملية الخاصة في أوكرانيا؟"، وللإجابة عن هذا السؤال علينا أن نعود 8 سنوات إلى الوراء، وتحديدا إلى عام 2014-2015 إلى دونباس، ونتذكر الأحداث الرئيسية التي جرت خلال تلك السنوات، وتحديدا إلى دار النقابات العمالية في أوديسا، ومذبحة كورسون وقصف مدن دونباس السلمية، التي لم تتوقف كل هذه السنوات، فضلا عن المأساة في بوسيه، وزقاق الملائكة حيث ذكرى الأطفال الذين قتلوا على يد الجيش الأوكراني".ويروي المعرض أحداث رئيسية، مأساوية ودموية أبرزها:قصف محطة دونغورماشفي 22 يناير/ كانون الثاني 2015، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية نيران المدفعية على محطة دونغورماش في قلب مدينة دونيستك، المعروفة باسم "بوب ستوب" خلال ساعة الذروة أي الساعة 8 ونصف صباحا، عند ذهاب المدنيون إلى أعمالهم، والطلاب للدراسة والعاملين إلى المصنع.أصابت الضربة الأولى مسار الترامواي، على بعد ثلاثمئة متر من السكة، أما الضربة الثانية، فقد أصابت محطة الانتظار الأخيرة، فيما أصابت العديد من القذائف منازل المدنيين وألحقت الشظايا أضرارا بالسيارات، وتضرر عدد كبيرمن المتاجر القريبة من المحطة. وأسفر الاعتداء عن مقتل 15 شخصا وجرح أكثر من 20.جحيم أوديساارتكب النازيون الأوكران مذبحة وحشية في 2 أيار/مايو 2014 في دار النقابات العمالية في أوديسا، حيث قاموا بمحاصرة المدنيين في دار النقابات وأشعلوا النار في جميع الطوابق والمخارج، ومن استطاع الاختباء داخل المكاتب عمد المهاجمين على ركلهم وضربهم بالسكاكين وألقوا بهم من الأدراج، والبعض تم رميه من النوافذ، فيما نتج عن المذبحة مقتل 48 شخصاً.قصف مبنى الإدارة الإقليمية في لوغانسكنفذت طائرات su-25 وsu-27، في الثاني من حزيران/يونيو 2014، غارة جوية على مبنى الإدارة الإقليمية في لوغانسك، كل من كان بالداخل نزل إلى الملجأ، ولكن الناس الذين كانوا في الشارع لم يتمكنوا من الهرب والنساء اللواتي جئن للحصول على ألأنسولين لم يتمكن من النجاة، أما الأطفال الذين كانوا في الملعب بالقرب من مبنى الإدارة تمزقوا إرباً.الأحد الداميتعرضت بلدة غورلوفكا للقصف في 27 تموز/يوليو 2014، مما أسفر عن مقتل أربعة أطفال، عرف ذلك اليوم بال "الأحد الدامي"، في ذلك اليوم قتلت كريستينا جوك التي تبلغ 23 عاما وطفلتها 10 أشهر.

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