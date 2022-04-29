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https://arabic.sputniknews.com/20220429/الحرس-الثوري-الكيان-الصهيوني-لن-يرى-عامه-الـ80-1061727959.html
الحرس الثوري: الكيان الصهيوني لن يرى عامه الـ80
الحرس الثوري: الكيان الصهيوني لن يرى عامه الـ80
قال العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن "الكيان الصهويني المؤقت لن يرى عامه الـ80 بكل تأكيد". 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:11+0000
2022-04-29T09:11+0000
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ونقلت وكالة أنباء فارس، صباح اليوم الجمعة، عن العميد علي فدوي، على هامش مشاركته في مسيرة "يوم القدس العالمي"، أن الثورة الإسلامية قد شهدت انتصارات عديدة خلال السنوات الماضية، و"إن شاء الله ستحتفل قريبا بتحرير فلسطين".وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن "القتال ضد إسرائيل ليس حصرا على الجبهة الإيرانية فحسب، بل يقوم جميع المسلمين في العالم بفتح جبهات لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب والقتال ضد هذه الغدة السرطانية".ووجه نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، رسالة لقادة إسرائيل في يوم القدس العالمي تقضي بأن هذه الدولة لن ترى عامها الـ80 بكل تأكيد.ويصادف اليوم الجمعة وهي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، اليوم العالمي للقدس، وقد أعلن الراحل الإمام الخميني الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي من أجل إحياء القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة الإسلامية وإعلان تضامن مسلمي العالم مع الفلسطينيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الرئيس-الإيراني-الكيان-الصهيوني-يشكل-تهديدًا-خطيرا-للأمة-الإسلامية-1061720596.html
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إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري: الكيان الصهيوني لن يرى عامه الـ80

09:11 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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قال العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن "الكيان الصهويني المؤقت لن يرى عامه الـ80 بكل تأكيد".
ونقلت وكالة أنباء فارس، صباح اليوم الجمعة، عن العميد علي فدوي، على هامش مشاركته في مسيرة "يوم القدس العالمي"، أن الثورة الإسلامية قد شهدت انتصارات عديدة خلال السنوات الماضية، و"إن شاء الله ستحتفل قريبا بتحرير فلسطين".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا للأمة الإسلامية
أمس, 23:10 GMT
وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن "القتال ضد إسرائيل ليس حصرا على الجبهة الإيرانية فحسب، بل يقوم جميع المسلمين في العالم بفتح جبهات لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب والقتال ضد هذه الغدة السرطانية".
ووجه نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، رسالة لقادة إسرائيل في يوم القدس العالمي تقضي بأن هذه الدولة لن ترى عامها الـ80 بكل تأكيد.
ويصادف اليوم الجمعة وهي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، اليوم العالمي للقدس، وقد أعلن الراحل الإمام الخميني الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي من أجل إحياء القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة الإسلامية وإعلان تضامن مسلمي العالم مع الفلسطينيين.
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