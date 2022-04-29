https://arabic.sputniknews.com/20220429/الحرس-الثوري-يعلن-عن-عملية-ناجحة-لطائرات-مسيرة-فوق-إسرائيل-1061732324.html
الحرس الثوري يعلن عن عملية ناجحة لطائرات مسيرة فوق إسرائيل ويهدد بـ"الحرب النهائية"
الحرس الثوري يعلن عن عملية ناجحة لطائرات مسيرة فوق إسرائيل ويهدد بـ"الحرب النهائية"
كشف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، عن تنفيذ عملية ناجحة لطائرات مسيرة إيرانية فوق إسرائيل. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T10:51+0000
2022-04-29T10:51+0000
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وقال قآني في كلمة قبل خطبة الجمعة في حرم الإمام الرضا، بمناسبة يوم القدس العالمي، إن طائرتين مسيرتين نفذتا مهمة استطلاعية فوق ما سماها "الأراضي المحتلة" مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى "استنفار عسكري صهيوني واضح"، بحسب وكالة تسنيم.وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني الإجرامي لم ينتصر في أي حرب خلال سنواته الشائنة، ولم يستطع أن يكون أمة واحدة قط".وتابع "طوال 70 عاما ونيف، لم يستطع الصهاينة أن يكونوا شعبا واحدا. هناك تعتيم إعلامي صارم في الأراضي المحتلة لكي لا تفضح قضاياهم الداخلية. إن التمييز العنصري في ذروته هناك".وقال "منطقنا لزوال الكيان الغاصب هو أن هذه الأرض هي ملك للفلسطينيين، ولن يبقى وقت طويل لكي تتحقق الحرية النهائية لهذا الشعب المظلوم".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إيران-الحرس-الثوري-يجري-تدريبات-على-الحرب-ويهدد-إسرائيل-وحلفاءها-1054368875.html
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العالم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل
الحرس الثوري يعلن عن عملية ناجحة لطائرات مسيرة فوق إسرائيل ويهدد بـ"الحرب النهائية"
10:51 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
كشف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، عن تنفيذ عملية ناجحة لطائرات مسيرة إيرانية فوق إسرائيل.
وقال قآني في كلمة قبل خطبة الجمعة في حرم الإمام الرضا، بمناسبة يوم القدس العالمي، إن طائرتين مسيرتين نفذتا مهمة استطلاعية فوق ما سماها "الأراضي المحتلة" مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى "استنفار عسكري صهيوني واضح"، بحسب وكالة تسنيم
.
وأوضح قائد فيلق القدس أن "الكيان الصهيوني أرسل 41 طائرة لاعتراض المسيرتين، وبرر هذه الحركة بإجراء مناورات، ولم يكشف حقيقة ما حصل".
20 ديسمبر 2021, 11:47 GMT
وأضاف أنه "من الأفضل أن يعود الصهاينة إلى أوطانهم الأصلية في أوروبا أو أي مكان آخر أتوا منه قبل فوات الأوان"، مؤكدا أن إسرائيل تتجه "نحو الزوال".
وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني الإجرامي لم ينتصر في أي حرب خلال سنواته الشائنة، ولم يستطع أن يكون أمة واحدة قط".
وتابع "طوال 70 عاما ونيف، لم يستطع الصهاينة أن يكونوا شعبا واحدا. هناك تعتيم إعلامي صارم في الأراضي المحتلة لكي لا تفضح قضاياهم الداخلية. إن التمييز العنصري في ذروته هناك".
وقال "منطقنا لزوال الكيان الغاصب هو أن هذه الأرض هي ملك للفلسطينيين، ولن يبقى وقت طويل لكي تتحقق الحرية النهائية لهذا الشعب المظلوم".