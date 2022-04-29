https://arabic.sputniknews.com/20220429/الحظ-يحالف-من-يقاتل-المسلحين-بمساعدة-جهاز-رادار-محمول-فيديو-1061722977.html
جهاز الرادار المحمول "فارا" يساعد في قتال المسلحين... فيديو
جهاز الرادار المحمول "فارا" يساعد في قتال المسلحين... فيديو
استعانت قوات خاصة روسية خلال عملية تحرير مدينة ماريوبول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين بتقنيات متقدمة مثل جهاز الرادار المحمول... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T06:18+0000
2022-04-29T06:18+0000
2022-04-29T06:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
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ويتيح جهاز "فارا" لمستخدميه من جنود الجيش أن يرصدوا ما يجري في ساحة القتال وينقلوا المعلومات عن القوات المعادية المتواجدة فيها إلى القوات الصديقة لتشرع في قتال العدو.وعن كيفية استخدام جهاز "فارا" في ماريوبول بالذات قالت "روسيسكايا غازيتا"، إن المعلومات عن أماكن وجود المسلحين ينقلها الجهاز أولاً إلى إحدى العربات المدرعة "بي إم بي 3" لتظهر في ساحة القتال وترمي مواقع المسلحين بقذائفها عيار 100 ملم. ثم تحل دبابة "تي-80" محلها لترمي مواقع المسلحين بقذائف عيار 125 ملم. وبعد ذلك تعود مركبة "بي إم بي" إلى ساحة القتال لتعاود قصف مواقع المسلحينن التي تبعد بحوالي 1000 متر. وتتعاقب مركبة "بي إم بي" ودبابة "تي-80" على قصف مواقع المسلحين حتى تشتيتهم وتحييدهم.ويستطيع جهاز "فارا" اكتشاف الآليات العسكرية أيضا. فمثلا، يمكنه أن يرى دبابة تبعد عنه بـ8000 متر.ويزن جهاز الرادار المحمول 12 كيلوغراما. ويحصل الجهاز على الطاقة اللازمة لعمله من البطارية التي تزوده بكميات من الكهرباء تكفي لـ12 ساعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
جهاز الرادار المحمول "فارا" يساعد في قتال المسلحين... فيديو
06:18 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 06:21 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
استعانت قوات خاصة روسية خلال عملية تحرير مدينة ماريوبول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين بتقنيات متقدمة مثل جهاز الرادار المحمول "فارا".
ويتيح جهاز "فارا" لمستخدميه من جنود الجيش أن يرصدوا ما يجري في ساحة القتال وينقلوا المعلومات عن القوات المعادية المتواجدة فيها إلى القوات الصديقة لتشرع في قتال العدو.
وعن كيفية استخدام جهاز "فارا" في ماريوبول بالذات قالت
"روسيسكايا غازيتا"، إن المعلومات عن أماكن وجود المسلحين ينقلها الجهاز أولاً إلى إحدى العربات المدرعة "بي إم بي 3" لتظهر في ساحة القتال وترمي مواقع المسلحين بقذائفها عيار 100 ملم. ثم تحل دبابة "تي-80" محلها لترمي مواقع المسلحين بقذائف عيار 125 ملم. وبعد ذلك تعود مركبة "بي إم بي" إلى ساحة القتال لتعاود قصف مواقع المسلحينن التي تبعد بحوالي 1000 متر. وتتعاقب مركبة "بي إم بي" ودبابة "تي-80" على قصف مواقع المسلحين حتى تشتيتهم وتحييدهم.
ويستطيع جهاز "فارا" اكتشاف الآليات العسكرية أيضا. فمثلا، يمكنه أن يرى دبابة تبعد عنه بـ8000 متر.
ويزن جهاز الرادار المحمول 12 كيلوغراما. ويحصل الجهاز على الطاقة اللازمة لعمله من البطارية التي تزوده بكميات من الكهرباء تكفي لـ12 ساعة.