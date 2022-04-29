https://arabic.sputniknews.com/20220429/الحكم-بسجن-نجم-التنس-بوريس-بيكر-عامين-ونصف-العام-في-بريطانيا-1061749909.html

الحكم بسجن نجم التنس بوريس بيكر عامين ونصف العام في بريطانيا

الحكم بسجن نجم التنس بوريس بيكر عامين ونصف العام في بريطانيا

قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن نجم كرة التنس السابق، بوريس بيكر، لمدة عامين ونصف ‏العام، بعد إدانته بتهم تتعلق بإفلاسه عام 2017.‏ 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T21:34+0000

2022-04-29T21:34+0000

2022-04-29T21:34+0000

رياضة

مجتمع

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وسيقضي بيكر (54 عاما) الفائز ببطولة "غراند سلام" 6 مرات، وببطولة "ويمبلدون" 3 مرات، نصف مدة العقوبة، بعد إدانته في محكمة ساوثوارك كراون بلندن، بسبب تحويله لمبالغ ضخمة من حسابه التجاري، وفشله في الإعلان عن ملكية في ألمانيا، وإخفاء 866500 دولار) من ديون وأسهم في شركة تقنية، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأُعلن عن إفلاس بوريس بيكر في يونيو/ حزيران 2017، مما يعني أنه ملزم قانونا بالكشف عن جميع أصوله.وتضمنت الأصول التي أخفاها 450 ألف دولار - تم نقلها إلى عدة أطراف ثالثة - وممتلكات في ليمان بألمانيا، بالإضافة إلى 75 ألف سهم في شركة "Breaking Data Corp".وأكد بيكر، الذي يعيش في بريطانيا منذ عام 2012، أنه تعاون مع أمناء في محاولة لتأمين أصوله، حتى أنه قدّم خاتم زواجه، واعتمد على المستشارين الذين تمكنوا من إدارة حياته بعيدا عن رياضة التنس.وقال بيكر للمحكمة إنه حصل على "مبلغ كبير" خلال مسيرته المهنية، وتقاضى حوالي 50 مليون دولار من أموال الجوائز وصفقات الرعاية، إلا أن أرباحه "انخفضت بشكل كبير" بعد تقاعده في 1999.وأشار لمحكمة ساوثوارك كراون إلى أنه تورط في "طلاق مكلف" من زوجته السابقة، باربرا بيكر، في عام 2001، والذي تضمّن مدفوعات نفقة عالية لابنيهما.

https://arabic.sputniknews.com/20220408/أسطورة-التنس-بوريس-بيكر-مهدد-بالسجن-7-سنوات-بعد-إدانته-في-محاكمة-الإفلاس-1060991193.html

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رياضة, مجتمع