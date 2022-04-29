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الحكومة المصرية توضح حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي
الحكومة المصرية توضح حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة ما تردد أخيرا بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T13:11+0000
2022-04-29T13:11+0000
العالم العربي
مصر
وزير التعليم العالي المصري
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ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الجمعة، في بيان له ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيال إصدار قرار يقضي بإلغاء الصف السادس الابتدائي، بداية من دفعة الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022.وأكد المركز الإعلامي أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، قد نفت تلك الأنباء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الخصوص، مشيرة إلى استمرار سنوات الدراسة كما هي دون حذف أو تغيير.وشددت وزارة التعليم المصرية على استمرار سنوات الدراسة كما هي دون حذف أو تغيير، سواء في مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) أو المرحلة الثانوية، في وقت ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانجرار وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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العالم العربي, مصر, وزير التعليم العالي المصري

الحكومة المصرية توضح حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

13:11 GMT 29.04.2022
© AFP 2022 / Mohamed el-Shahedتلاميذ خلال استراحة في مدرسة "مهابة" في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018
تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Mohamed el-Shahed
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كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة ما تردد أخيرا بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الجمعة، في بيان له ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيال إصدار قرار يقضي بإلغاء الصف السادس الابتدائي، بداية من دفعة الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022.
وأكد المركز الإعلامي أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، قد نفت تلك الأنباء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الخصوص، مشيرة إلى استمرار سنوات الدراسة كما هي دون حذف أو تغيير.
وشددت وزارة التعليم المصرية على استمرار سنوات الدراسة كما هي دون حذف أو تغيير، سواء في مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) أو المرحلة الثانوية، في وقت ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانجرار وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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