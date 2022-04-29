https://arabic.sputniknews.com/20220429/الخارجية-الأمريكية-نظام-بشار-الأسد-وداعش-استخدما-الأسلحة-الكيميائية-في-سوريا-1061744864.html
الخارجية الأمريكية: نظام بشار الأسد و"داعش" استخدما الأسلحة الكيميائية في سوريا
الخارجية الأمريكية: نظام بشار الأسد و"داعش" استخدما الأسلحة الكيميائية في سوريا
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن "العالم شهد في السنوات الأخيرة استخدام نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وتنظيم "داعش" أسلحة... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T17:10+0000
2022-04-29T17:10+0000
2022-04-29T17:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048095929_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_70446fb810ce74b7e7552cd032017d7a.jpg
وأضاف بلينكن في بيان رسمي بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لبدء تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أنه "لا تزال سوريا في حالة عدم امتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وسنواصل العمل لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد شعبه".وتابع بلينكن: "كما سنواصل جهودنا لمحاسبة الكرملين على عدم امتثاله لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، واستخدامه المتكرر لها، والجهود المستمرة لحماية نظام الأسد من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، علاوة على ذلك، أوضحنا أن الحكومة الروسية ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا".وأضاف بلينكن أنه "على الرغم من هذه التحديات، فإن الاتفاقية، التي دافع عنها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ أن كان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أظهرت مرارا وتكرارا فائدتها، كما يتضح من التزام غالبية الدول الأطراف بالامتثال واستعدادها لاتخاذ إجراءات لدعمها ومحاسبة من ينتهكها".وشدد وزير الخارجية الأمريكي أن "هدفنا الجماعي هو الاستبعاد التام لإمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي أدوات الحرب البغيضة، وفي هذه الذكرى، نجدد التزامنا بدعم اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ونلاحظ الدور المهم للاتفاقية في المساهمة في الأمن القومي لأمريكا".
https://arabic.sputniknews.com/20220429/سوريا-تدعو-إلى-إلزام-إسرائيل-بالانضمام-إلى-اتفاقية-الأسلحة-الكيميائية-1061744490.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048095929_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_72ac9bc08dbf91884ccb62d6bf6b3f7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
الخارجية الأمريكية: نظام بشار الأسد و"داعش" استخدما الأسلحة الكيميائية في سوريا
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن "العالم شهد في السنوات الأخيرة استخدام نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وتنظيم "داعش" أسلحة كيميائية في سوريا، تتحدى المحظورات الأساسية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".
وأضاف بلينكن في بيان رسمي
بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لبدء تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أنه "لا تزال سوريا في حالة عدم امتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وسنواصل العمل لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد شعبه".
وتابع بلينكن: "كما سنواصل جهودنا لمحاسبة الكرملين على عدم امتثاله لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، واستخدامه المتكرر لها، والجهود المستمرة لحماية نظام الأسد من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، علاوة على ذلك، أوضحنا أن الحكومة الروسية ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا".
وأضاف بلينكن أنه "على الرغم من هذه التحديات، فإن الاتفاقية، التي دافع عنها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ أن كان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أظهرت مرارا وتكرارا فائدتها، كما يتضح من التزام غالبية الدول الأطراف بالامتثال واستعدادها لاتخاذ إجراءات لدعمها ومحاسبة من ينتهكها".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي أن "هدفنا الجماعي هو الاستبعاد التام لإمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي أدوات الحرب البغيضة، وفي هذه الذكرى، نجدد التزامنا بدعم اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ونلاحظ الدور المهم للاتفاقية في المساهمة في الأمن القومي لأمريكا".