https://arabic.sputniknews.com/20220429/الخارجية-الإيرانية-تصدر-بيانا-عاجلا-بعد-أنباء-عن-اغتيال-السفير-القطري-1061731801.html
الخارجية الإيرانية تصدر بيانا عاجلا بعد أنباء عن "اغتيال السفير القطري"
الخارجية الإيرانية تصدر بيانا عاجلا بعد أنباء عن "اغتيال السفير القطري"
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا عاجلا مقتضبا، الجمعة، بشأن ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول "اغتيال السفير القطري في طهران". 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T10:09+0000
2022-04-29T10:09+0000
2022-04-29T10:17+0000
العالم
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ونفت العلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية ما تردد عن "محاولة اغتيال السفير القطري"، وحثت وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل الأخبار، وفقا لما نقلته وكالة فارس.ولم تذكر الوزارة في بيانها مصدر الأخبار المنشورة بهذا الشأن أو تفاصيلها.وقد وصف السليطي بأنه سفير قطر في إيران، لكن سماه فيما بعد بـ"السفير السابق"، وفقا لموقع "إيران إنترناشيونال".ونُشر الخبر بشكل محدود في بعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك موقع "يكتا برس"، وأُعيد نشره باسم وصورة السفير القطري السابق (السليطي).جدير بالذكر أن سفير قطر الحالي لدى إيران هو محمد بن حمد الفهيد الهاجري.ولم تعلق سفارة قطر في طهران على هذه الأنباء حتى الآن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, أخبار قطر اليوم
الخارجية الإيرانية تصدر بيانا عاجلا بعد أنباء عن "اغتيال السفير القطري"
10:09 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا عاجلا مقتضبا، الجمعة، بشأن ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول "اغتيال السفير القطري في طهران".
ونفت العلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية ما تردد عن "محاولة اغتيال السفير القطري"، وحثت وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل الأخبار، وفقا لما نقلته وكالة فارس
.
ولم تذكر الوزارة في بيانها مصدر الأخبار المنشورة بهذا الشأن أو تفاصيلها.
وقبل إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، كانت هناك تقارير قليلة عن هذا الخبر؛ ما عدا المشرف الدولي لموقع "تابناك" مصطفى نجفي، الذي غرد عبر "تويتر" أن علي بن أحمد علي السليطي "اغتيل عند تقاطع ميرداماد".
وقد وصف السليطي بأنه سفير قطر في إيران، لكن سماه فيما بعد بـ"السفير السابق"، وفقا لموقع "إيران إنترناشيونال
".
ونُشر الخبر بشكل محدود في بعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك موقع "يكتا برس"، وأُعيد نشره باسم وصورة السفير القطري السابق (السليطي).
جدير بالذكر أن سفير قطر الحالي لدى إيران هو محمد بن حمد الفهيد الهاجري.
ولم تعلق سفارة قطر في طهران على هذه الأنباء حتى الآن.