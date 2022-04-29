https://arabic.sputniknews.com/20220429/الرئيس-الأوكراني-يقترح-على-أوروبا-الكهرباء-مقابل-الغاز-1061748074.html
الرئيس الأوكراني يقترح على أوروبا الكهرباء مقابل الغاز
الرئيس الأوكراني يقترح على أوروبا الكهرباء مقابل الغاز
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تريد الحصول على الكميات المفقودة من الغاز من أوروبا، وتوفير الكهرباء في المقابل. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T19:36+0000
2022-04-29T19:36+0000
2022-04-29T19:36+0000
اقتصاد
فلاديمير زيلينسكي
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وفقًا لزيلينسكي، فإن هناك كميات كبيرة جدا من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات النووية في أوكرانيا، لذلك ستكون كييف قادرة على بيع الكهرباء بأسعار مخفضة. في الوقت نفسه، منوها بأن بلاده ليست مستعدة حاليًا من الناحية الفنية لتنفيذ عمليات التسليم هذه إلى الدول الأوروبية.يذكر أن إسبانيا والبرتغال تعتزمان إجراء تعديلات على تزويد فرنسا بالكهرباء في ظل الأزمة القائمة بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.في 27 أبريل/نيسان، علقت شركة غازبروم تماما إمدادات الغاز إلى الشركة البلغارية "بولغارجاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفض التحول إلى نظام الدفع الجديد بالروبل.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة غازبروم أنها ستقلل كميات الغاز إلى دول ثالثة أخرى في حال حصلت بلغاريا وبولندا بشكل غير قانوني على الغاز الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/إسبانيا-والبرتغال-تخططان-لخفض-تصدير-الكهرباء-إلى-فرنسا-1061339802.html
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اقتصاد, فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني يقترح على أوروبا الكهرباء مقابل الغاز
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تريد الحصول على الكميات المفقودة من الغاز من أوروبا، وتوفير الكهرباء في المقابل.
وفقًا لزيلينسكي، فإن هناك كميات كبيرة جدا من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات النووية في أوكرانيا، لذلك ستكون كييف قادرة على بيع الكهرباء بأسعار مخفضة. في الوقت نفسه، منوها بأن بلاده ليست مستعدة حاليًا من الناحية الفنية لتنفيذ عمليات التسليم هذه إلى الدول الأوروبية.
يذكر أن إسبانيا والبرتغال تعتزمان إجراء تعديلات على تزويد فرنسا بالكهرباء
في ظل الأزمة القائمة بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.
في 27 أبريل/نيسان، علقت شركة غازبروم تماما إمدادات الغاز
إلى الشركة البلغارية "بولغارجاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفض التحول إلى نظام الدفع الجديد بالروبل.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة غازبروم أنها ستقلل كميات الغاز إلى دول ثالثة أخرى في حال حصلت بلغاريا وبولندا بشكل غير قانوني على الغاز الروسي.