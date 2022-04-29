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https://arabic.sputniknews.com/20220429/الرئيس-الإندونيسي-يرفض-تقديم-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1061734619.html
الرئيس الإندونيسي يرفض تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا
الرئيس الإندونيسي يرفض تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه رفض الاستجابة لطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
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وأفادت صحيفة "جاكارتا بوست" أن زيلينسكي طلب أسلحة من ويدودو.وقوبل طلب الرئيس الأوكراني بالرفض. وذكرت الصحيفة أن الرئيس ويدودو رفض تقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا بناء على طلب رئيسها، ولكنه وعد بتقديم المساعدات الإنسانية.وأبلغ ويدودو زيلينسكي أن دستور بلاده يحظر تقديم الدعم العسكري إلى الدول الأجنبية.
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الرئيس الإندونيسي يرفض تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا

12:13 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Павел Бедняков / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Павел Бедняков
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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه رفض الاستجابة لطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأفادت صحيفة "جاكارتا بوست" أن زيلينسكي طلب أسلحة من ويدودو.
وقوبل طلب الرئيس الأوكراني بالرفض. وذكرت الصحيفة أن الرئيس ويدودو رفض تقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا بناء على طلب رئيسها، ولكنه وعد بتقديم المساعدات الإنسانية.
وأبلغ ويدودو زيلينسكي أن دستور بلاده يحظر تقديم الدعم العسكري إلى الدول الأجنبية.
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