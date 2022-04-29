https://arabic.sputniknews.com/20220429/الرئيس-الإندونيسي-يوجه-دعوة-لبوتين-وزيلينسكي-لحضور-قمة-مجموعة-العشرين--1061729287.html

الرئيس الإندونيسي يوجه دعوة لبوتين وزيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

الرئيس الإندونيسي يوجه دعوة لبوتين وزيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

وجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، دعوة للرئيس الروسي فلاديمر بوتين ولنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين لهذا العام في... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T09:27+0000

2022-04-29T09:27+0000

2022-04-29T09:47+0000

العالم

فلاديمير بوتين

فلاديمير زيلينسكي

قمة العشرين

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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي تلقيا دعوة لحضور الحدث في إندونيسيا.وكانت قد دعت إندونيسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة نهاية العام الجاري في 21 أبريل/نيسان. فيما أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين لم تحظ بدعم كاف من قبل الدول الأعضاء.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، لكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/سفيرة-روسيا-في-إندونيسيا-لا-مؤشرات-على-خضوع-بانكوك-للضغوط-الغربية-بخصوص-مشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-1060902051.html

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العالم, فلاديمير بوتين, فلاديمير زيلينسكي, قمة العشرين