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الرئيس الإندونيسي يوجه دعوة لبوتين وزيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين
الرئيس الإندونيسي يوجه دعوة لبوتين وزيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين
وجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، دعوة للرئيس الروسي فلاديمر بوتين ولنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين لهذا العام في... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:27+0000
2022-04-29T09:47+0000
العالم
فلاديمير بوتين
فلاديمير زيلينسكي
قمة العشرين
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي تلقيا دعوة لحضور الحدث في إندونيسيا.وكانت قد دعت إندونيسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة نهاية العام الجاري في 21 أبريل/نيسان. فيما أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين لم تحظ بدعم كاف من قبل الدول الأعضاء.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، لكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/سفيرة-روسيا-في-إندونيسيا-لا-مؤشرات-على-خضوع-بانكوك-للضغوط-الغربية-بخصوص-مشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-1060902051.html
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العالم, فلاديمير بوتين, فلاديمير زيلينسكي, قمة العشرين

الرئيس الإندونيسي يوجه دعوة لبوتين وزيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

09:27 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 09:47 GMT 29.04.2022)
© AFP 2022 / Patrik Stollarzقمة "مجموعة العشرين" - رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
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وجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، دعوة للرئيس الروسي فلاديمر بوتين ولنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين لهذا العام في بالي.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي تلقيا دعوة لحضور الحدث في إندونيسيا.
قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سفيرة روسيا في إندونيسيا: لا مؤشرات على خضوع جاكرتا للضغوط الغربية بخصوص مشاركة بوتين في قمة العشرين
6 أبريل, 12:50 GMT
وكانت قد دعت إندونيسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة نهاية العام الجاري في 21 أبريل/نيسان. فيما أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين لم تحظ بدعم كاف من قبل الدول الأعضاء.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، لكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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