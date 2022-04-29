https://arabic.sputniknews.com/20220429/الروبل-يصل-لأفضل-مستوى-له-مقابل-الدولار-منذ-أواخر-العام-الماضي-1061729399.html
الروبل يصل لأفضل مستوى له مقابل الدولار منذ أواخر العام الماضي
الروبل يصل لأفضل مستوى له مقابل الدولار منذ أواخر العام الماضي
انخفض سعر صرف الدولار أثناء تداول العملات في بورصة موسكو بنسبة 1.72% ليصل إلى 70.86 روبل. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:34+0000
2022-04-29T09:34+0000
2022-04-29T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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وفقا لبيانات التداول في الساعة 11:49 بتوقيت موسكو، انخفض سعر الدولار إلى 70.99 روبل (-1.5%)، وانخفض اليورو إلى 74.87 روبل (-0.67%).ووفقا للبيانات، آخر فترة كان سعر صرف الدولار أقل من 71 روبل تعود إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.يذكر أن 10 مستوردين أوروبيين فتحوا بالفعل حسابات خاصة في "غازبروم بنك" لدفع تكاليف إمدادات الغاز الروسية بموجب آلية الدفع الجديدة بالروبل الروسي، حسبما ذكرت "بلومبرغ" الأمريكية.وأكدت الصحيفة أن أربعة مستوردين أوروبيين دفعوا بالفعل مقابل إمدادات الغاز الروسية بالروبل. وأضافت أن موجة جديدة من المدفوعات للغاز ستأتي بعد 15 مايو/ أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/بلومبرغ-مستوردون-أوروبيون-يفتحون-حسابات-في-غازبروم-بنك-لدفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي-1061661875.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
الروبل يصل لأفضل مستوى له مقابل الدولار منذ أواخر العام الماضي
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انخفض سعر صرف الدولار أثناء تداول العملات في بورصة موسكو بنسبة 1.72% ليصل إلى 70.86 روبل.
وفقا لبيانات التداول في الساعة 11:49 بتوقيت موسكو، انخفض سعر الدولار إلى 70.99 روبل (-1.5%)، وانخفض اليورو إلى 74.87 روبل (-0.67%).
ووفقا للبيانات، آخر فترة كان سعر صرف الدولار أقل من 71 روبل تعود إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
يذكر أن 10 مستوردين أوروبيين فتحوا بالفعل حسابات خاصة في "غازبروم بنك" لدفع تكاليف إمدادات الغاز الروسية بموجب آلية الدفع الجديدة بالروبل الروسي، حسبما ذكرت "بلومبرغ" الأمريكية.
وأكدت الصحيفة
أن أربعة مستوردين أوروبيين دفعوا بالفعل مقابل إمدادات الغاز الروسية بالروبل. وأضافت أن موجة جديدة من المدفوعات للغاز ستأتي بعد 15 مايو/ أيار.