https://arabic.sputniknews.com/20220429/السعودية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-السفر-والتنقل-بين-دول-الخليج-1061723819.html
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن السفر والتنقل بين دول الخليج
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن السفر والتنقل بين دول الخليج
أعلنت المملكة العربية السعودية قرارا جديدا بشأن التنقل من وإلى المملكة لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:03+0000
2022-04-29T07:03+0000
2022-04-29T07:03+0000
السعودية
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877556_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad8707307ec19702f559c6542d239609.jpg
وحسب بيان المديرية العامة للجوازات السعودية، فقد تقرر رفع التعليق عن السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها.وشددت المديرية على ضرورة تأكد المسافرين من استيفاء الشروط المفروضة للدخول إلى هذه الدول مؤكدة أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.وكانت السعودية قد علقت السفر بالهوية الوطنية على خلفية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.يذكر أن السعودية كانت قد أكدت استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي في مارس/ آذار الماضي.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_645c930d8aa31dd3e9c6daccfca18723.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن السفر والتنقل بين دول الخليج
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية قرارا جديدا بشأن التنقل من وإلى المملكة لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وحسب بيان المديرية العامة للجوازات السعودية، فقد تقرر رفع التعليق عن السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أن السفر بالهوية الوطنية سيكون متاحا لمواطنيها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها ستسمح لمواطني هذه الدول بدخول أراضيها بالوثيقة نفسها.
وشددت المديرية على ضرورة تأكد المسافرين من استيفاء الشروط المفروضة للدخول إلى هذه الدول مؤكدة أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.
وكانت السعودية قد علقت السفر بالهوية الوطنية على خلفية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا
.
يذكر أن السعودية
كانت قد أكدت استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي في مارس/ آذار الماضي.