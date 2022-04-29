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https://arabic.sputniknews.com/20220429/الشرطة-الأفغانية-ارتفاع-حصيلة-قتلى-تفجيرات-مزار-شريف-إلى-11-1061744639.html
الشرطة الأفغانية: ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرات مزار شريف إلى 11
الشرطة الأفغانية: ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرات مزار شريف إلى 11
أعلنت الشرطة الأفغانية ارتفاع عدد قتلى انفجارين وقعا، الخميس، في مدينة مزار شريف في ولاية بلخ شمالي البلاد إلى 11 وعدد الجرحى إلى 17. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T16:59+0000
2022-04-29T16:59+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار أفغانستان اليوم
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جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم قيادة شرطة بلخ محمد آصف وزيري.وأوضح أن التفجيرين اللذين وقعا في المدينة نتجا عن متفجرات تم زرعها في حافلتين صغيرتين.وأضاف وزيري، متوعدًا: "سنعتقل مرتكبي هذه التفجيرات في أسرع وقت ممكن ونقدمهم للعدالة".وندد الرئيس الأفعاني السابق حميد كرزاي بالتفجيرين اللذين استهدفا، أمس، سيارات المدنيين في مزار شريف، قائلا إن أولئك الذين يعارضون السلام والأمن في أفغانستان يتحملون المسؤولية.وبحسب السلطات المحلية، فإن جميع ضحايا التفجيرين مدنيون.وقالت مصادر في المستشفى، إن حالة سبعة من المصابين حرجة، وثلاثة من المصابين بترت أرجلهم.وقال نجيب الله تافانا مدير دائرة الصحة العامة في بلخ: "من بين الشهداء امرأتان وطفل والسبعة الآخرون رجال".وكانت السلطات المحلية قد أعلنت أن 9 أشخاص قضوا في التفجيرين، قبل أن تعود اليوم وتعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 11.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا، مسؤوليته عن الانفجارين في مزار شريف.يشار إلى أن فرع "داعش- خراسان" يعمل في أفغانستان وباكستان المجاورة منذ عام 2015، وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات دموية متعددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/داعش-الإرهابي-يعلن-مسؤوليته-عن-تفجيرات-مزار-الشريف-الأفغاني-1061721643.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار أفغانستان اليوم

الشرطة الأفغانية: ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرات مزار شريف إلى 11

16:59 GMT 29.04.2022
© flickr.com / isafmediaالشرطة الأفغانية
الشرطة الأفغانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© flickr.com / isafmedia
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أعلنت الشرطة الأفغانية ارتفاع عدد قتلى انفجارين وقعا، الخميس، في مدينة مزار شريف في ولاية بلخ شمالي البلاد إلى 11 وعدد الجرحى إلى 17.
جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم قيادة شرطة بلخ محمد آصف وزيري.
وأوضح أن التفجيرين اللذين وقعا في المدينة نتجا عن متفجرات تم زرعها في حافلتين صغيرتين.
وأضاف وزيري، متوعدًا: "سنعتقل مرتكبي هذه التفجيرات في أسرع وقت ممكن ونقدمهم للعدالة".
وندد الرئيس الأفعاني السابق حميد كرزاي بالتفجيرين اللذين استهدفا، أمس، سيارات المدنيين في مزار شريف، قائلا إن أولئك الذين يعارضون السلام والأمن في أفغانستان يتحملون المسؤولية.
وبحسب السلطات المحلية، فإن جميع ضحايا التفجيرين مدنيون.
عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
"داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجيرات مزار الشريف الأفغاني
02:41 GMT
وقالت مصادر في المستشفى، إن حالة سبعة من المصابين حرجة، وثلاثة من المصابين بترت أرجلهم.
وقال نجيب الله تافانا مدير دائرة الصحة العامة في بلخ: "من بين الشهداء امرأتان وطفل والسبعة الآخرون رجال".
وكانت السلطات المحلية قد أعلنت أن 9 أشخاص قضوا في التفجيرين، قبل أن تعود اليوم وتعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 11.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا، مسؤوليته عن الانفجارين في مزار شريف.
يشار إلى أن فرع "داعش- خراسان" يعمل في أفغانستان وباكستان المجاورة منذ عام 2015، وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات دموية متعددة.
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