https://arabic.sputniknews.com/20220429/الشرطة-الروسية-إلقاء-القبض-على-عصابة-مخدرات-يقودها-أوكرانيون--1061721289.html
الشرطة الروسية: إلقاء القبض على عصابة مخدرات يقودها أوكرانيون
الشرطة الروسية: إلقاء القبض على عصابة مخدرات يقودها أوكرانيون
ألقت الشرطة الروسية، يوم الخميس، القبض على عصابة دولية من تجار المخدرات يقودها أوكرانيين، وقد أنتجت المخدرات على أراضي روسيا وباعتها في سوق الشبكة المظلمة،... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T01:35+0000
2022-04-29T01:35+0000
2022-04-29T01:35+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت إيرينا فولك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إن: "المنظمة الإجرامية أنشئت عام 2019 وعملت حتى فبراير 2020".وأضافت: "نفذت قيادة مجموعة المخدرات وإدارة أصولها المالية من أراضي أوكرانيا، كما تم تعيين موظفي المختبرات هناك لمزيد من الإرسال إلى روسيا"، لافتة إلى أن " المتهمون خضعوا إلى لاختبارات كشف الكذب".وقد أنتج الأوكرانيون المتورطين في عصابة المخدرات في أربعة مختبرات سرية تقع في مناطق موسكو وفلاديمير وإيفانوفو في روسيا.ووفقا للمتحدثة، تم تسليم الدفعات المنتجة من المواد المحظورة بواسطة سيارات من مستودع في موسكو إلى مناطق مختلفة من روسيا.وأشارت إلى أن المبيعات تتم مباشرة من المختبرات من خلال شبكة من شركات النقل الإقليمية والمحلية في أكثر من منطقة تابعة في البلاد".وخلال التحقيق، تم التعرف على مشاركة أكثر من 15 مواطنا أوكرانيا ومواطنين من مولدوفا ومواطن من طاجيكستان ومواطن من بيلاروسيا وسبعة روس بشكل أولي، وتم احتجازهم جميعا.وقالت المتحدثة: "تم ضبط أكثر من طن من المخدرات الاصطناعية الجاهزة للاتجار غير المشروع أثناء عمليات التفتيش".وتم القبض على القادة المزعومين وأفراد العصابة، واتهموا بارتكاب الجرائم بموجب المادتين 210 و228.1 من قانون العقوبات الروسي.وأشارت فولك إلى أن التحقيق في القضية قد اكتمل وأحيل إلى المحكمة للنظر فيه بشأن الأسس الموضوعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/جهاز-أمن-الدولة-الأوكراني-يشرف-على-شبكة-مختبرات-لإنتاج-المخدرات-في-روسيا-1060961947.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الشرطة الروسية: إلقاء القبض على عصابة مخدرات يقودها أوكرانيون
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ألقت الشرطة الروسية، يوم الخميس، القبض على عصابة دولية من تجار المخدرات يقودها أوكرانيين، وقد أنتجت المخدرات على أراضي روسيا وباعتها في سوق الشبكة المظلمة، وتمت مصادرة أكثر من طن من البضائع.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت إيرينا فولك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إن: "المنظمة الإجرامية أنشئت عام 2019 وعملت حتى فبراير 2020".
وأضافت: "نفذت قيادة مجموعة المخدرات وإدارة أصولها المالية من أراضي أوكرانيا، كما تم تعيين موظفي المختبرات هناك لمزيد من الإرسال إلى روسيا"، لافتة إلى أن " المتهمون خضعوا إلى لاختبارات كشف الكذب".
وقد أنتج الأوكرانيون المتورطين في عصابة المخدرات في أربعة مختبرات سرية تقع في مناطق موسكو وفلاديمير وإيفانوفو في روسيا.
ووفقا للمتحدثة، تم تسليم الدفعات المنتجة من المواد المحظورة بواسطة سيارات من مستودع في موسكو إلى مناطق مختلفة من روسيا.
وأشارت إلى أن المبيعات تتم مباشرة من المختبرات من خلال شبكة من شركات النقل الإقليمية والمحلية في أكثر من منطقة تابعة في البلاد".
وخلال التحقيق، تم التعرف على مشاركة أكثر من 15 مواطنا أوكرانيا ومواطنين من مولدوفا
ومواطن من طاجيكستان ومواطن من بيلاروسيا وسبعة روس بشكل أولي، وتم احتجازهم جميعا.
وقالت المتحدثة: "تم ضبط أكثر من طن من المخدرات الاصطناعية الجاهزة للاتجار غير المشروع أثناء عمليات التفتيش".
وتم القبض على القادة المزعومين وأفراد العصابة، واتهموا بارتكاب الجرائم بموجب المادتين 210 و228.1 من قانون العقوبات الروسي.
وأشارت فولك إلى أن التحقيق في القضية قد اكتمل وأحيل إلى المحكمة للنظر فيه بشأن الأسس الموضوعية.