https://arabic.sputniknews.com/20220429/العالم-يشهد-ظاهرة-القمر-الأسود-مع-نهاية-شهر-رمضان-1061740742.html
العالم يشهد ظاهرة القمر الأسود مع نهاية شهر رمضان
العالم يشهد ظاهرة القمر الأسود مع نهاية شهر رمضان
يشهد العالم، يوم غد السبت، حدوث ظاهرة فلكية نادرة تدعى بـ"القمر الأسود"، ويرافقها كسوف جزئي للشمس. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T14:47+0000
2022-04-29T14:47+0000
2022-04-29T14:47+0000
العالم
ظاهرة فلكية
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وبحسب موقع "space"، سيحدث نوع نادر من كسوف الشمس يوم السبت 30 أبريل/ نيسان، نهاية شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال، أي قبل عيد الفطر، أحد أهم الأعياد في التقويم الإسلامي.ما هي ظاهرة القمر الأسود؟ووفقا لموقع "TimeandDate.com"، يحدث ما يسمى بظهور القمر الجديد خلال شهر ميلادي واحد، عندما يكون القمر في الظل بالكامل من منظور الأرض، وهو المحاذاة الوحيدة التي يمكن أن يحدث خلالها كسوف الشمس، حيث يمر القمر لفترة وجيزة عبر جزء من الشمس من منظور الأرض.وستشهد أجزاء من القارة القطبية الجنوبية والجزء الجنوبي لأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي الكسوف الجزئي للشمس، حيث يمكن رؤية الحدث بالعين المجردة.كما سيكون العالم على موعد أيضا مع اللقاء السنوي لكوكبي الزهرة والمشتري هذا العام، غدا السبت في 30 أبريل/ نيسان.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/كوكبا-الزهرة-والمشتري-يقدمان-عرضا-رائعا-لسكان-الأرض--1061666627.html
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العالم, ظاهرة فلكية
العالم يشهد ظاهرة القمر الأسود مع نهاية شهر رمضان
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يشهد العالم، يوم غد السبت، حدوث ظاهرة فلكية نادرة تدعى بـ"القمر الأسود"، ويرافقها كسوف جزئي للشمس.
وبحسب موقع "space
"، سيحدث نوع نادر من كسوف الشمس يوم السبت 30 أبريل/ نيسان، نهاية شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال، أي قبل عيد الفطر، أحد أهم الأعياد في التقويم الإسلامي.
ما هي ظاهرة القمر الأسود؟
ووفقا لموقع "TimeandDate.com"، يحدث ما يسمى بظهور القمر الجديد خلال شهر ميلادي واحد، عندما يكون القمر في الظل بالكامل من منظور الأرض، وهو المحاذاة الوحيدة التي يمكن أن يحدث خلالها كسوف الشمس، حيث يمر القمر لفترة وجيزة عبر جزء من الشمس من منظور الأرض.
وستشهد أجزاء من القارة القطبية الجنوبية والجزء الجنوبي لأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي الكسوف الجزئي للشمس، حيث يمكن رؤية الحدث بالعين المجردة.
كما سيكون العالم على موعد أيضا مع اللقاء السنوي لكوكبي الزهرة والمشتري هذا العام، غدا السبت في 30 أبريل/ نيسان.