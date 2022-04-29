https://arabic.sputniknews.com/20220429/العاهل-الأردني-في-واشنطن-ورهان-على-دور-أمريكي-لوقف-التصعيد-في-الأراضي-الفلسطينية-1061739145.html
العاهل الأردني في واشنطن.. ورهان على دور أمريكي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
العاهل الأردني في واشنطن.. ورهان على دور أمريكي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
تناقش الحلقة أسباب وأبعاد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة حيث من المنتظر أن يناقش فيها مع الإدارة الأمريكية سبل نزع فتيل التوتر... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T14:18+0000
2022-04-29T14:18+0000
2022-04-29T14:18+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061739106_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_9ab8f950d89f817d7b75a1b73eab7a5c.png
العاهل الأردني في واشنطن.. ورهان على دور أمريكي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
العاهل الأردني في واشنطن.. ورهان على دور أمريكي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
ويأتي ذلك بعد أن كان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، التقى الملك الأردني في عمّان لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس وعملية السلام.وتعول السطلة الفلسطينية على أن يساعدهم الملك عبد الله في إقناع الإدارة الأمريكية الحالية بتغيير المعادلة، والتدخّل بصورة أعمق في الصراع.الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، قال: كما أشار، في مقابلة عبر "بانوراما" إلى عدم وجود مؤشرات داخل إسرائيل حول إمكانية قبول مسار سياسي جديد، وفي نفس الوقت، تعطيل التفاهمات السابقة، ما قد يدفع الأمور نحو مواجهة أكثر حدة واتساعًا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061739106_302:0:1235:700_1920x0_80_0_0_0988f2405a2faa997447fc54be76d535.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
العاهل الأردني في واشنطن.. ورهان على دور أمريكي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
تابعنا عبر
تناقش الحلقة أسباب وأبعاد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة حيث من المنتظر أن يناقش فيها مع الإدارة الأمريكية سبل نزع فتيل التوتر في المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويأتي ذلك بعد أن كان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، التقى الملك الأردني في عمّان لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس وعملية السلام.
وتعول السطلة الفلسطينية على أن يساعدهم الملك عبد الله في إقناع الإدارة الأمريكية الحالية بتغيير المعادلة، والتدخّل بصورة أعمق في الصراع.
الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، قال:
إن "الزيارة تهدف إلى أن تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطًأ على الحكومة الإسرائيلية لوقف التصعيد واحترام الوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى في القدس، وتجنب نشوب صراع أوسع".
كما أشار، في مقابلة عبر "بانوراما
" إلى عدم وجود مؤشرات داخل إسرائيل حول إمكانية قبول مسار سياسي جديد، وفي نفس الوقت، تعطيل التفاهمات السابقة، ما قد يدفع الأمور نحو مواجهة أكثر حدة واتساعًا.