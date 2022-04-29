https://arabic.sputniknews.com/20220429/العراق-رفع-عشرات-المقذوفات-من-مخلفات-داعش-شمالي-البلاد-1061748880.html
العراق... رفع عشرات المقذوفات من مخلفات "داعش" شمالي البلاد
العراق... رفع عشرات المقذوفات من مخلفات "داعش" شمالي البلاد
أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية رفع عشرات المقذوفات من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك شمالي البلاد. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T20:33+0000
2022-04-29T20:33+0000
2022-04-29T20:33+0000
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان للخلية، اليوم الجمعة، على ما نقلت قناة "السومرية نيوز".وقالت الخلية إن "مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 16 في الحشد الشعبي، تمكنت من رفع عشرات المقذوفات من مخلفات داعش الإرهابي في كركوك".وعثرت مفارز اللواء خلال عملية تفتيش لرفع المخلفات الحربية عن محيط ناحية تازة خورماتو في كركوك على عشرات المقذوفات غير المنفجرة وعدد من العبوات المتروكة منذ عمليات تحرير تلك المناطق من عصابات "داعش"، وفق نص البيان.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم
العراق... رفع عشرات المقذوفات من مخلفات "داعش" شمالي البلاد
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أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية رفع عشرات المقذوفات من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيان للخلية، اليوم الجمعة، على ما نقلت قناة "السومرية نيوز
".
وقالت الخلية إن "مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 16 في الحشد الشعبي، تمكنت من رفع عشرات المقذوفات من مخلفات داعش الإرهابي في كركوك".
وعثرت مفارز اللواء خلال عملية تفتيش لرفع المخلفات الحربية عن محيط ناحية تازة خورماتو في كركوك على عشرات المقذوفات غير المنفجرة وعدد من العبوات المتروكة منذ عمليات تحرير تلك المناطق من عصابات "داعش"، وفق نص البيان.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.