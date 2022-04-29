https://arabic.sputniknews.com/20220429/الغاز-الروسي-يضغط-على-الاقتصاد-العالمي-1061733612.html
الغاز الروسي يضغط على الاقتصاد العالمي
الغاز الروسي يضغط على الاقتصاد العالمي
نناقش في هذه الحلقة: "غازبروم" توقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا؛ وسائل إعلام أمريكية تقول إن روسيا يمكن أن تحقق أرباحًا قياسية من مبيعات النفط؛ إيلون... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:01+0000
2022-04-29T12:01+0000
2022-04-29T12:01+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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الغاز الروسي يضغط على الاقتصاد العالمي
الغاز الروسي يضغط على الاقتصاد العالمي
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل الروسي.حول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد، إيغور فارياش، لـ "سبوتنيك"توقعات بزيادة أرباح روسيا من صادرات الطاقةتوقعت "بلومبرغ" أن تبلغ إيرادات روسيا من صادرات الطاقة خلال هذا العام، نحو 321 مليار دولار، أي بزيادة أكثر من الثلث مقارنة بالعام الماضي.وخلال حديث لـ "سبوتنيك" علق خبير أمن الطاقة، إيغور يوشكوف، على هذا الموضوع بقوله:ماسك ستحوذ على "تويتر"استحوذ إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بصفقة قيمتها 44 مليار دولار.حول هذا الموضوع ، قال الشريك الإداري لوكالة "شبكات التواصل الاجتماعي"، دينيس تيريكوف، خلال لقاء مع "سبوتنيك"التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
الغاز الروسي يضغط على الاقتصاد العالمي
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: "غازبروم" توقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا؛ وسائل إعلام أمريكية تقول إن روسيا يمكن أن تحقق أرباحًا قياسية من مبيعات النفط؛ إيلون ماسك يستحوذ على "تويتر".
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل الروسي.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد، إيغور فارياش، لـ "سبوتنيك
"
"لا يمكن للاقتصاد التكيف مع تذبذب أسعار الغاز، هذا الوضع سيئ للجميع، إنه لخطأ كبير من الغرب أنهم تطرقوا إلى هذا الموضوع الهش المتعلق بإمدادات الغاز،إنهم كالفيل في متجر الصحون ، سوف يحطمون الاقتصاد العالمي".
توقعات بزيادة أرباح روسيا من صادرات الطاقة
توقعت "بلومبرغ" أن تبلغ إيرادات روسيا من صادرات الطاقة خلال هذا العام، نحو 321 مليار دولار، أي بزيادة أكثر من الثلث مقارنة بالعام الماضي.
وخلال حديث لـ "سبوتنيك
" علق خبير أمن الطاقة، إيغور يوشكوف، على هذا الموضوع بقوله:
"الآن وصلت إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة في مستوى الصفر، ولكن الأوروبيين يواصلون شراء النفط الروسي بكميات كبيرة إلى حد ما. على الرغم من وجود مشكلة، لكن بشكل سري، لأنهم يخشون شراء وقودنا، لذلك من المستحيل تحديد كمية النفط التي نوفرها، لكن أسعاره ثابتة فوق 100 دولار للبرميل. حتى لو أخذنا في الحسبان أن هناك خصما على سعر النفط الروسي فلا نزال نبيعه بسعر 70 و80 دولارا للبرميل ، لذلك نحن نكسب الكثير".
ماسك ستحوذ على "تويتر"
استحوذ إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بصفقة قيمتها 44 مليار دولار.
حول هذا الموضوع ، قال الشريك الإداري لوكالة "شبكات التواصل الاجتماعي"، دينيس تيريكوف، خلال لقاء مع "سبوتنيك
"
"ماسك ليس لديه عمل واحد مربح وهو الآن يضيف إلى خزينته موقع "تويتر". القيمة الوحيدة لتويتر هي اسمه و206 مليون مستخدم لديه. يقولون منظروا المؤامرة بأن ماسك يستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنني ما زلت أصر على أن هذا ليس أكثر من مجرد دعاية. بمعنى أن ماسك، أغنى رجل في العالم، يمكنه تحمل أي شيء، بما في ذلك مثل هذه المشتريات الباهظة، خاصة أنه لا يفعل ذلك بأمواله الخاصة، ولكن بأموال مقترضة. من الواضح أن سوق الأسهم يجب أن يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الأخبار، وأن ترتفع أسهم تويتر، أعتقد أن ماسك سيحاول عزل تويتر عن الرقابة السياسية المفرطة، والتي رأيناها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. لا أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من مستخدمي تويتر اليوم، من بين الشبكات الاجتماعية الرئيسية، يعد تويتر هو الأقل شعبية والأقل في آفاق التنمية".
التفاصيل في الملف الصوتي...