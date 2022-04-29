الكرملين يوضح موقف بوتين بعد دعوته للمشاركة في قمة العشرين
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تستعد لقمة مجموعة العشرين، لكن من السابق لأوانه الحديث عن صيغة المشاركة.
موسكو - سبوتنيك. وردا على سؤال بشأن دعوة بوتين إلى القمة، قال بيسكوف إن "بوتين أثناء المحادثة الإيجابية للغاية (مع نظيره الإندونيسي) تمنى النجاح للرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين".
وأضاف أن الرئيس الروسي أكد خلال المحادثة أيضا أن بلاده ستبذل كل ما هو ضروري وممكن للمساهمة في نجاح القمة.
كما أكد بيسكوف أن "روسيا تستعد لهذه القمة ولكن من المبكر جدًا للحديث عن صيغة المشاركة".
21 أبريل, 21:21 GMT
وفي وقت سابق، دعت إندونيسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة نهاية العام الجاري.
وكانت الولايات المتحدة قد أقرت بأن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين لم تحظ بدعم كاف من قبل الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أنها لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، لكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وفي السياق، قالت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبييفا، في تصريح سابق لسبوتنيك، إن إندونيسيا التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، تتعرض لضغوط لعدم دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة، موضحة أن موسكو لا ترى حالياً أي بوادر على خضوع إندونيسيا للضغوط الغربية.
وأشارت إلى أنها لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، لكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وفي السياق، قالت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبييفا، في تصريح سابق لسبوتنيك، إن إندونيسيا التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، تتعرض لضغوط لعدم دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة، موضحة أن موسكو لا ترى حالياً أي بوادر على خضوع إندونيسيا للضغوط الغربية.