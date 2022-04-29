https://arabic.sputniknews.com/20220429/اللبنانيون-محرومون-من-الحصول-على-جواز-سفر-1061733931.html

اللبنانيون محرومون من الحصول على جواز سفر

اللبنانيون محرومون من الحصول على جواز سفر

وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة بات اللبناني اليوم غير قادر على الحصول على جواز سفر جديد بعد إعلان الأمن العام اللبناني وقف العمل بالمنصة الإلكترونية المعتمدة... 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T12:08+0000

2022-04-29T12:08+0000

2022-04-29T12:08+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1050641416_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cff9d16fed363f0d02e7ab15623702b.jpg

وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، إن "دوائر المديرية العامة للأمن العام ومراكزها الإقليمية شهدت اعتباراً من العام 2020 ضغطاً كبيراً على طلبات جوازات السفر، التي فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة مما أثر على مخزون جوازات السفر لديها".وأضافت أن "المديرية كانت من أجل تدارك هذا الوضع قبل أن يتفاقم، لا سيما وأن الحصول على جواز سفر هو حق لكل لبناني، اتخذت مطلع العام 2021 الإجراءات الإدارية اللازمة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية لتأمين جوازات سفر جديدة، وتواصل المسؤولون فيها مع إدارات الدولة ومؤسساتها لإبرام العقود المطلوبة، والتعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع، ولكن حتى تاريخه لم يتم إيفاء الشركة المتعاقدة قيمة العقد الموقع، ما أدى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاذ".وأكدت المديرية أنها "اضطرت إلى وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر حفاظاً على مصداقية الأمن العام أمام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانية استقبالهم، وذلك لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم، وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة".ويؤكد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسألة جوازات السفر ليست مسألة إدارية أو تقصير إداري من قبل أجهزة الأمن العام، إنما هي مسألة مالية وتتعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لدفع الجوازات البيومترية الجديدة من الخارج، وهي مسألة تأخير بفتح اعتمادات من قبل المصرف المركزي من أجل إتمام هذه العملية".وأشار إلى أن "الطاقة الاستيرادية تنهار، لأن جواز السفر البيومتري لا يجدد، إنما يستبدل بجواز سفر جديد وهو يكلف نقودا ولكن الدولة من الممكن أن تخرج رابحة من العملية، ولكن من الواضح أنهم لم يعد باستطاعتهم انتظار عملية الربح".وأكد يشوعي أنه "لا يمكن العودة إلى جواز السفر القديم لأن البيومتري لديه مميزات وأمان وإلى آخره وصعب تزويره، لذلك من الأفضل أن يفتح حاكم مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة".هذا وتصاعدت في السنوات الأخيرة طلبات اللبنانيين للحصول على جواز سفر طمعاً في مغادرة البلاد.وتقف الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وراء ارتفاع أعداد المهاجرين والراغبين بالمغادرة بحثاً عن فرصة عمل وحياة لائقة.وأثار هذا القرار غضب المواطنين الذين يعانون من صعوبة الحصول على جواز سفر خصوصاً من لديه عقود عمل في الخارج أوطلاب أو حالات إنسانية تستدعي مغادرة البلاد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي