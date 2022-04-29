https://arabic.sputniknews.com/20220429/باحثون-يكتشفون-مفاجأة-قد-تحل-لغز-بداية-الحياة-على-الأرض-أين-وجدوا-عناصر-الحمض-النووي-1061728841.html

باحثون يكتشفون مفاجأة قد تحل لغز بداية الحياة على الأرض... أين وجدوا عناصر الحمض النووي؟

باحثون يكتشفون مفاجأة قد تحل لغز بداية الحياة على الأرض... أين وجدوا عناصر الحمض النووي؟

توصلت دراسة يابانية حديثة إلى اكتشاف قد يكون خطوة كبيرة تنتهي إلى حل لغز تشكل الحياة على كوكب الأرض بشكل كامل. 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T09:43+0000

2022-04-29T09:43+0000

2022-04-29T09:44+0000

مجتمع

علوم

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وجد باحثون من جامعة هوكايدو في اليابان أن القواعد النووية لجميع الكائنات الحية وعددها خمسة وهي: السيتوزين (C) والجوانين (G) والأدينين (A) والثيمين (T) واليوراسيل (U)، موجودة في النيازك "قبل اصطدامها بالأرض" ما يعزز الفرضية القائلة بأن الحياة ظهرت جراء تساقط هذه النيازك على كوكبنا.منذ ستينيات القرن الماضي، بدأ العلماء بالعثور على آثار لعناصر أساسية للحياة موجودة داخل النيازك، مثل الأحماض الأمينية و"القواعد النووية" المكون الأساسي للحمض النووي.ومن الجدير بالذكر أن الحياة بحاجة إلى الماء في حالة سائلة، وتحتاج أيضا إلى ذرات معينة مثل الكربون، والهيدروجين، والأكسجين... كما يجب وجود جزيئات معقدة تشكل "اللبنات" الأساسية للحمض النووي، أو ما يعرف علميا بـ"القواعد النووية".وتوالت اكتشافات هذه العناصر منذ سنوات عدة، ففي العام 2008 اكتشفت آثار اليوراسيل على نيزك مورشينسون الأسترالي.وفي عام 2011، سلط فريق من العلماء الضوء على وجود الأدينين والجوانين في نيازك أخرى موجودة في القارة القطبية الجنوبية.أما في عام 2019، فقد اكتشف باحثون يابانيون ريبوز السكر الموجود في خيوط من الحمض النووي الريبي، في حصاة نيزك مورشينسون ونيزك التقط في المغرب.ورغم أن هذه النيازك معروفة جدا لدى العلماء، وشملتها دراسات عديدة، إلا أن آثار الثايمين والسيتوزين كانت ضئيلة جدا. وقد تمكن باحثو هذه الدراسة من كشفها بعد تطوير الوسائل اللازمة.

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