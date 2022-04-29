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https://arabic.sputniknews.com/20220429/باحثون-يكتشفون-مفاجأة-قد-تحل-لغز-بداية-الحياة-على-الأرض-أين-وجدوا-عناصر-الحمض-النووي-1061728841.html
باحثون يكتشفون مفاجأة قد تحل لغز بداية الحياة على الأرض... أين وجدوا عناصر الحمض النووي؟
باحثون يكتشفون مفاجأة قد تحل لغز بداية الحياة على الأرض... أين وجدوا عناصر الحمض النووي؟
توصلت دراسة يابانية حديثة إلى اكتشاف قد يكون خطوة كبيرة تنتهي إلى حل لغز تشكل الحياة على كوكب الأرض بشكل كامل. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:43+0000
2022-04-29T09:44+0000
مجتمع
علوم
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وجد باحثون من جامعة هوكايدو في اليابان أن القواعد النووية لجميع الكائنات الحية وعددها خمسة وهي: السيتوزين (C) والجوانين (G) والأدينين (A) والثيمين (T) واليوراسيل (U)، موجودة في النيازك "قبل اصطدامها بالأرض" ما يعزز الفرضية القائلة بأن الحياة ظهرت جراء تساقط هذه النيازك على كوكبنا.منذ ستينيات القرن الماضي، بدأ العلماء بالعثور على آثار لعناصر أساسية للحياة موجودة داخل النيازك، مثل الأحماض الأمينية و"القواعد النووية" المكون الأساسي للحمض النووي.ومن الجدير بالذكر أن الحياة بحاجة إلى الماء في حالة سائلة، وتحتاج أيضا إلى ذرات معينة مثل الكربون، والهيدروجين، والأكسجين... كما يجب وجود جزيئات معقدة تشكل "اللبنات" الأساسية للحمض النووي، أو ما يعرف علميا بـ"القواعد النووية".وتوالت اكتشافات هذه العناصر منذ سنوات عدة، ففي العام 2008 اكتشفت آثار اليوراسيل على نيزك مورشينسون الأسترالي.وفي عام 2011، سلط فريق من العلماء الضوء على وجود الأدينين والجوانين في نيازك أخرى موجودة في القارة القطبية الجنوبية.أما في عام 2019، فقد اكتشف باحثون يابانيون ريبوز السكر الموجود في خيوط من الحمض النووي الريبي، في حصاة نيزك مورشينسون ونيزك التقط في المغرب.ورغم أن هذه النيازك معروفة جدا لدى العلماء، وشملتها دراسات عديدة، إلا أن آثار الثايمين والسيتوزين كانت ضئيلة جدا. وقد تمكن باحثو هذه الدراسة من كشفها بعد تطوير الوسائل اللازمة.
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مجتمع, علوم

باحثون يكتشفون مفاجأة قد تحل لغز بداية الحياة على الأرض... أين وجدوا عناصر الحمض النووي؟

09:43 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 29.04.2022)
© Sputnik . Vasili Litosh / الذهاب إلى بنك الصورقطع من الالماس ذات الأصل النيزكي في منطقة سقوط النيزك في سيبيريا
قطع من الالماس ذات الأصل النيزكي في منطقة سقوط النيزك في سيبيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Vasili Litosh
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توصلت دراسة يابانية حديثة إلى اكتشاف قد يكون خطوة كبيرة تنتهي إلى حل لغز تشكل الحياة على كوكب الأرض بشكل كامل.
وجد باحثون من جامعة هوكايدو في اليابان أن القواعد النووية لجميع الكائنات الحية وعددها خمسة وهي: السيتوزين (C) والجوانين (G) والأدينين (A) والثيمين (T) واليوراسيل (U)، موجودة في النيازك "قبل اصطدامها بالأرض" ما يعزز الفرضية القائلة بأن الحياة ظهرت جراء تساقط هذه النيازك على كوكبنا.
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اكتشاف هذه العناصر ليس جديدا بحد ذاته، بل الجديد في أنهم تأكدوا من وجودها في النيازك "قبل اصطدامها بالأرض" إذ كان الاعتقاد السائد قديما أن هذه العناصر موجودة في النيازك ليست سوى "تلوثا" من كوكب الأرض بعد اصطدام النيازك به، وفقا لوكالة "فرانس برس".

منذ ستينيات القرن الماضي، بدأ العلماء بالعثور على آثار لعناصر أساسية للحياة موجودة داخل النيازك، مثل الأحماض الأمينية و"القواعد النووية" المكون الأساسي للحمض النووي.
ومن الجدير بالذكر أن الحياة بحاجة إلى الماء في حالة سائلة، وتحتاج أيضا إلى ذرات معينة مثل الكربون، والهيدروجين، والأكسجين... كما يجب وجود جزيئات معقدة تشكل "اللبنات" الأساسية للحمض النووي، أو ما يعرف علميا بـ"القواعد النووية".
وتوالت اكتشافات هذه العناصر منذ سنوات عدة، ففي العام 2008 اكتشفت آثار اليوراسيل على نيزك مورشينسون الأسترالي.
وفي عام 2011، سلط فريق من العلماء الضوء على وجود الأدينين والجوانين في نيازك أخرى موجودة في القارة القطبية الجنوبية.
أما في عام 2019، فقد اكتشف باحثون يابانيون ريبوز السكر الموجود في خيوط من الحمض النووي الريبي، في حصاة نيزك مورشينسون ونيزك التقط في المغرب.
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وأخيرا، اكتمل اللغز تقريبًا مع اكتشاف آثار من الثايمين والسيتوزين في حجر مورشينسون والنيزك الأمريكي من بحيرة موراي والكندي من بحيرة تاجيش.
ورغم أن هذه النيازك معروفة جدا لدى العلماء، وشملتها دراسات عديدة، إلا أن آثار الثايمين والسيتوزين كانت ضئيلة جدا. وقد تمكن باحثو هذه الدراسة من كشفها بعد تطوير الوسائل اللازمة.
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