https://arabic.sputniknews.com/20220429/باشاغا-يصل-تركيا-على-رأس-وفد-رفيع-المستوى-في-زيارة-غير-معلنة-رسميا-1061725119.html
باشاغا يصل تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة غير معلنة رسميا
باشاغا يصل تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة غير معلنة رسميا
كشف مصدر في الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الجمعة، أن فتحي باشاغا رئيس الحكومة وصل إلى تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة غير معلنة رسميا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T07:58+0000
2022-04-29T07:58+0000
2022-04-29T07:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا وصل إلى إسطنبول في زيارة غير معلنة برفقة وفد رفيع المستوى من وزرائه لإجراء بعض المحادثات مع الجانب التركي".وأمس الخميس، أعلن باشاغا إنه تواصل مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح أنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين الجهود التي يتم بذلها لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب.وتابع: "تم بحث سبل النهوض بالاقتصاد الليبي وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية ونزاعا بين حكومتين الأولى يترأسها فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، وهي الحكومة التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، ثقته في مارس/ آذار الماضي.والثانية، هي حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/باشاغا-إجراء-الانتخابات-على-رأس-أولويات-الحكومة-الليبية-1061458068.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
باشاغا يصل تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة غير معلنة رسميا
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كشف مصدر في الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الجمعة، أن فتحي باشاغا رئيس الحكومة وصل إلى تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة غير معلنة رسميا.
بنغازي - سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك
"، إن "رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا وصل إلى إسطنبول في زيارة غير معلنة برفقة وفد رفيع المستوى من وزرائه لإجراء بعض المحادثات مع الجانب التركي".
وأمس الخميس، أعلن باشاغا إنه تواصل مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية
.
وأوضح أنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين الجهود التي يتم بذلها لإجراء انتخابات
نزيهة وشفافة في الوقت المناسب.
وتابع: "تم بحث سبل النهوض بالاقتصاد الليبي وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي".
وأضاف: "ليبيا تحتاج إلى التعاون مع حلفائها الدوليين من أجل المضي قدما نحو مستقبل أفضل".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية ونزاعا بين حكومتين
الأولى يترأسها فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق، وهي الحكومة التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، ثقته في مارس/ آذار الماضي.
والثانية، هي حكومة الوحدة الوطنية
المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.