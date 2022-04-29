https://arabic.sputniknews.com/20220429/بريطانيا-ترسل-8-آلاف-جندي-إلى-القرب-من-حدود-روسيا-في-أكبر-عملية-انتشار-منذ-الحرب-الباردة-1061727158.html
بريطانيا ترسل 8 آلاف جندي إلى القرب من حدود روسيا في أكبر عملية انتشار منذ الحرب الباردة
بريطانيا ترسل 8 آلاف جندي إلى القرب من حدود روسيا في أكبر عملية انتشار منذ الحرب الباردة
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أنها سترسل 8 آلاف جندي إلى أوروبا الشرقية، وذلك في أكبر عملية انتشار منذ انتهاء الحرب الباردة. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T08:56+0000
2022-04-29T08:56+0000
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وقالت الدفاع البريطانية في بيان، إن هذه القوات ستشارك تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في دول تمتد من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية.وأضاف البيان أن الجيش سيرسل أيضا 72 دبابة من طراز "تشالنجر-2" و120 عربة قتال مصفحة إلى جانب أسلحة مدفعية وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة للتدريبات.وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد صرحت يوم الأربعاء، بأنه يجب تحرير "أوكرانيا بأكملها"، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن جنودا أوكرانيين سافروا إلى بريطانيا لتعلم كيفية استخدام المركبات المدرعة التي ترسلها بلاده لهم لاستخدامها ضد الجيش الروسي.يذكر أن بريطانيا تزود أوكرانيا بالصواريخ للقتال ضد روسيا، وتقول إنها مستعدة لتقديم المساعدة بالدبابات والطائرات عبر شركاء مثل بولندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/خبير-يقيم-الجدوى-من-صواريخ-بريطانيا-ضمادة-على-جرح-يد-الميت-1061692242.html
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بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
بريطانيا ترسل 8 آلاف جندي إلى القرب من حدود روسيا في أكبر عملية انتشار منذ الحرب الباردة
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أنها سترسل 8 آلاف جندي إلى أوروبا الشرقية، وذلك في أكبر عملية انتشار منذ انتهاء الحرب الباردة.
وقالت الدفاع البريطانية في بيان
، إن هذه القوات ستشارك تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في دول تمتد من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية.
وأضاف البيان أن الجيش سيرسل أيضا 72 دبابة من طراز "تشالنجر-2" و120 عربة قتال مصفحة إلى جانب أسلحة مدفعية وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة للتدريبات.
ونقل البيان عن وزير الدفاع الربيطاني بن والاس، قوله إنه "لم يكن أمن أوروبا أكثر أهمية من أي وقت مضى"، واصفا ذلك بأنه "أحد أكبر عمليات الانتشار المشتركة منذ الحرب الباردة".
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد صرحت يوم الأربعاء، بأنه يجب تحرير "أوكرانيا بأكملها"، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن جنودا أوكرانيين سافروا إلى بريطانيا
لتعلم كيفية استخدام المركبات المدرعة التي ترسلها بلاده لهم لاستخدامها ضد الجيش الروسي.
يذكر أن بريطانيا تزود أوكرانيا بالصواريخ للقتال ضد روسيا، وتقول إنها مستعدة لتقديم المساعدة بالدبابات والطائرات عبر شركاء مثل بولندا.