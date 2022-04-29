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https://arabic.sputniknews.com/20220429/بكين-تغلق-جميع-المؤسسات-التعليمية-بسبب-تفشي-فيروس-كورونا-المستجد-1061725607.html
بكين تغلق جميع المؤسسات التعليمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد
بكين تغلق جميع المؤسسات التعليمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن السلطات المحلية في بكين أغلقت المدارس والمؤسسات التربوية في المدينة، وذلك بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T08:17+0000
2022-04-29T08:17+0000
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وذكر موقع "سكاي نيوز" أن السلطات الصينية قررت إغلاق المرافق والمؤسسات التربوية والتعليمية في المدينة دون وضع تاريخ محدد لإعادة فتحها، كما ليس من الواضح ما إذا كانت المدارس قادرة على توفير التعلم عن بعد أو السماح للطلاب الذين يستعدون للامتحانات بالعودة إلى فصولهم الدراسية.وقرر مسؤولو المدينة نقل تلاميذ المدارس إلى الدراسة عن بُعد في منطقة تشاويانغ، تاركين لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية الذين يستعدون للامتحانات النهائية فرصة الالتحاق بالمدارس.وأعلنت شنغهاي في وقت سابق، وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وفيات كورونا رسميا منذ إغلاق المدينة الذي بدأ منذ أسابيع.وفرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة منذ مارس/ آذار الماضي، وألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.
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العالم

بكين تغلق جميع المؤسسات التعليمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

08:17 GMT 29.04.2022
© AP Photo / Ng Han Guanإغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن السلطات المحلية في بكين أغلقت المدارس والمؤسسات التربوية في المدينة، وذلك بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وذكر موقع "سكاي نيوز" أن السلطات الصينية قررت إغلاق المرافق والمؤسسات التربوية والتعليمية في المدينة دون وضع تاريخ محدد لإعادة فتحها، كما ليس من الواضح ما إذا كانت المدارس قادرة على توفير التعلم عن بعد أو السماح للطلاب الذين يستعدون للامتحانات بالعودة إلى فصولهم الدراسية.
وقرر مسؤولو المدينة نقل تلاميذ المدارس إلى الدراسة عن بُعد في منطقة تشاويانغ، تاركين لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية الذين يستعدون للامتحانات النهائية فرصة الالتحاق بالمدارس.
وأعلنت شنغهاي في وقت سابق، وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وفيات كورونا رسميا منذ إغلاق المدينة الذي بدأ منذ أسابيع.
وفرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة منذ مارس/ آذار الماضي، وألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.
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