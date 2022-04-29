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https://arabic.sputniknews.com/20220429/بولندا-تزود-أوكرانيا-بأكثر-من-200-دبابة-من-طراز-تي-72-وعشرات-عربات-المشاة-المدرعة-1061734195.html
بولندا تزود أوكرانيا بأكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعشرات عربات المشاة المدرعة
بولندا تزود أوكرانيا بأكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعشرات عربات المشاة المدرعة
سلمت بولندا أكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعشرات عربات المشاة القتالية المدرعة إلى أوكرانيا. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:04+0000
2022-04-29T12:04+0000
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وارسو - سبوتنيك. قالت الإذاعة البولندية: "بولندا زودت أوكرانيا بأكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعدة عشرات من عربات المشاة القتالية المدرعة، وهذا ما يكفي لتشكيل لواءين؛ وإلى جانب الدبابات، تم تزويد الجانب الأوكراني بعدة عشرات من عربات القتال المدرعة للمشاة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.وتقدم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، أطنان من المساعدات العسكرية؛ لتسليح أوكرانيا في مواجهة روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/لماذا-ترغب-بولندا-في-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-رغم-رفض-الحلفاء؟--1060569381.html
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العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا

بولندا تزود أوكرانيا بأكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعشرات عربات المشاة المدرعة

12:04 GMT 29.04.2022
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Photo / Lukas Plewnia
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سلمت بولندا أكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعشرات عربات المشاة القتالية المدرعة إلى أوكرانيا.
وارسو - سبوتنيك. قالت الإذاعة البولندية: "بولندا زودت أوكرانيا بأكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعدة عشرات من عربات المشاة القتالية المدرعة، وهذا ما يكفي لتشكيل لواءين؛ وإلى جانب الدبابات، تم تزويد الجانب الأوكراني بعدة عشرات من عربات القتال المدرعة للمشاة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
28-3 Bewodouh Doaa - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
لماذا ترغب بولندا في إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا رغم رفض الحلفاء؟
28 مارس, 12:56 GMT
وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
وتقدم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، أطنان من المساعدات العسكرية؛ لتسليح أوكرانيا في مواجهة روسيا.
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