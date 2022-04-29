https://arabic.sputniknews.com/20220429/تركيا-تتهم-اليونان-بانتهاك-مجالها-الجوي-1061733179.html
تركيا تتهم اليونان بانتهاك مجالها الجوي
تركيا تتهم اليونان بانتهاك مجالها الجوي
اتهمت تركيا الطائرات الحربية اليونانية بانتهاك مجالها الجوي فوق بحر إيجه، اليوم الجمعة، وهو ما قالت مصادر أمنية تركية إنه حدث 30 مرة خلال الـ 72 ساعة الماضية. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T11:47+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، اتهامه للقوات الجوية اليونانية "بالقيام بطلعات استفزازية على مقربة شديدة من الساحل التركي" وبخرق "متكرر للمجال الجوي التركي من الثلاثاء إلى الخميس"، مشيرا إلى أن بلاده ردت بالمثل "وفقا لقواعد الاشتباك الخاصة بها".وأوضحت مصادر أمنية تركية إن 22 انتهاكا وقع يوم الأربعاء الماضي وإن القوات الجوية التركية ردت بالمثل في كل مرة، وانتقدت تلك المصادر الإجراءات اليونانية في بحر إيجه واصفة إياها بأنها "غير قانونية واستفزازية وعدوانية".من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم أمس الخميس، إنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن "السلوك الاستفزازي الأخير للقوات المسلحة التركية"، الذي ينتهك المجال الجوي اليوناني و"التحليق الخطير" فوق الجزر اليونانية.وكثيرا ما تتبادل اليونان وتركيا انتقادات لاذعة بشأن انتهاكات المجال الجوي لبحر إيجه، على الرغم من أنهما حلفاء في حلف شمال الأطلسي لكن خصمان إقليميين في شرق البحر المتوسط.يشار إلى أن الطائرات المقاتلة اليونانية تبادر دائما لاعتراض دخول الطائرات التركية إلى ما تعتبره أثينا مجالها الجوي، وتنخرط أحيانًا في معارك وهمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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تركيا تتهم اليونان بانتهاك مجالها الجوي
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اتهمت تركيا الطائرات الحربية اليونانية بانتهاك مجالها الجوي فوق بحر إيجه، اليوم الجمعة، وهو ما قالت مصادر أمنية تركية إنه حدث 30 مرة خلال الـ 72 ساعة الماضية.
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، اتهامه للقوات الجوية اليونانية "بالقيام بطلعات استفزازية على مقربة شديدة من الساحل التركي" وبخرق "متكرر للمجال الجوي التركي من الثلاثاء إلى الخميس"، مشيرا إلى أن بلاده ردت بالمثل "وفقا لقواعد الاشتباك الخاصة بها".
وأوضحت مصادر أمنية تركية إن 22 انتهاكا وقع يوم الأربعاء الماضي وإن القوات الجوية التركية ردت بالمثل في كل مرة، وانتقدت تلك المصادر الإجراءات اليونانية في بحر إيجه واصفة إياها بأنها "غير قانونية واستفزازية وعدوانية".
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
، يوم أمس الخميس، إنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن "السلوك الاستفزازي الأخير للقوات المسلحة التركية"، الذي ينتهك المجال الجوي اليوناني و"التحليق الخطير" فوق الجزر اليونانية.
بدورها رفضت تركيا الانتقادات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"تتعارض مع الأجندة الإيجابية الأخيرة وعلاقات حسن الجوار".
وكثيرا ما تتبادل اليونان وتركيا انتقادات لاذعة بشأن انتهاكات المجال الجوي لبحر إيجه، على الرغم من أنهما حلفاء في حلف شمال الأطلسي لكن خصمان إقليميين في شرق البحر المتوسط.
يشار إلى أن الطائرات المقاتلة اليونانية تبادر دائما لاعتراض دخول الطائرات التركية إلى ما تعتبره أثينا مجالها الجوي، وتنخرط أحيانًا في معارك وهمية.