https://arabic.sputniknews.com/20220429/تسجيل-أول-حالة-إصابة-بإنفلونزا-الطيور-شديدة-العدوى-لدى-البشر-في-الولايات-المتحدة---1061723669.html
تسجيل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى لدى البشر في الولايات المتحدة
تسجيل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى لدى البشر في الولايات المتحدة
أعلنت السلطات الأمريكية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور شديدة العدوى لدى البشر. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T06:51+0000
2022-04-29T06:51+0000
2022-04-29T06:51+0000
العالم
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ووفقا لقناة "nbcnews" الأمريكية، يعمل الرجل المصاب البالغ من العمر 40 عاما في مزرعة ويشارك في فرز الدجاج الذي كان بالفعل حاملا لسلالة "H5N1".وأكد المصاب أن أعراضه الوحيدة كانت التعب. وبهدف التخلص منه، تناول المصاب الأدوية المضادة للفيروسات المشابهة.وأشار ممثلو وزارة الصحة إلى أنه على الرغم من المستوى المنخفض للغاية للإصابة بإنفلونزا الطيور بين الناس، يمكن للفيروس أن يتغير ويتحول إلى سلالة جديدة تشكل خطرا جسيما.في وقت سابق، ذكرت لجنة الصحة الحكومية في الصين أنه في مقاطعة خنان، التي تقع في الجزء الأوسط من البلاد، تم اكتشاف إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور "H5N1" لأول مرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/دراسة-المصابون-بكورونا-والإنفلونزا-في-نفس-الوقت-تتضاعف-لديهم-مخاطر-الوفاة-1060519427.html
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سبوتنيك عربي
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العالم
تسجيل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى لدى البشر في الولايات المتحدة
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أعلنت السلطات الأمريكية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور شديدة العدوى لدى البشر.
ووفقا لقناة "nbcnews"
الأمريكية، يعمل الرجل المصاب البالغ من العمر 40 عاما في مزرعة ويشارك في فرز الدجاج الذي كان بالفعل حاملا لسلالة "H5N1".
وأكد المصاب أن أعراضه الوحيدة كانت التعب. وبهدف التخلص منه، تناول المصاب الأدوية المضادة للفيروسات المشابهة.
وأشار ممثلو وزارة الصحة إلى أنه على الرغم من المستوى المنخفض للغاية للإصابة بإنفلونزا الطيور بين الناس، يمكن للفيروس أن يتغير ويتحول إلى سلالة جديدة تشكل خطرا جسيما.
في وقت سابق، ذكرت لجنة الصحة الحكومية في الصين أنه في مقاطعة خنان، التي تقع في الجزء الأوسط من البلاد، تم اكتشاف إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور "H5N1" لأول مرة.