عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ-65-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061722722.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الـ65 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T05:52+0000
2022-04-29T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061572878_471:0:4112:2048_1920x0_80_0_0_04fd034d3c1b714798801876b5c96a47.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061572878_926:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_594ce90db2d98b5d006840c5a5499c8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, новый онлайн для белой редактуры
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:52 GMT 29.04.2022
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الـ65 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:18 GMT 29.04.2022
دونيتسك: تضرر مستودع النفط في كيروفسكي نتيجة القصف الأوكراني
أعلن رئيس بلدية مدينة دونيتسك، أوليكسي كوليمزين، عن تضرر مستودع النفط في منطقة كيروفسكي، وذلك نتيجة القصف الأوكراني.
وكتب كوليمزين على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الأوكراني تم استهداف صهاريج نفطية في منطقة نيفتنايا".
وأضاف قائلا: "تم إيقاف العمل بأربع محطات فرعية للمحولات وترك 50 مشتركًا دون كهرباء".
وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت منطقة كيروفسكي في دونيتسك أربع مرات خلال الليل من المدفعية من العيار الثقيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала