تغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الـ65 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:18 GMT 29.04.2022
دونيتسك: تضرر مستودع النفط في كيروفسكي نتيجة القصف الأوكراني
أعلن رئيس بلدية مدينة دونيتسك، أوليكسي كوليمزين، عن تضرر مستودع النفط في منطقة كيروفسكي، وذلك نتيجة القصف الأوكراني.
وكتب كوليمزين على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الأوكراني تم استهداف صهاريج نفطية في منطقة نيفتنايا".
وأضاف قائلا: "تم إيقاف العمل بأربع محطات فرعية للمحولات وترك 50 مشتركًا دون كهرباء".
وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت منطقة كيروفسكي في دونيتسك أربع مرات خلال الليل من المدفعية من العيار الثقيل.