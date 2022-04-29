https://arabic.sputniknews.com/20220429/خطط-إيلون-ماسك-بشأن-تويتر-بعد-استحواذه-عليه-تسريح-الموظفين-والدفع-مقابل-التغريدات-1061739422.html

خطط إيلون ماسك بشأن "تويتر" بعد استحواذه عليه... تسريح الموظفين والدفع مقابل التغريدات

خطط إيلون ماسك بشأن "تويتر" بعد استحواذه عليه... تسريح الموظفين والدفع مقابل التغريدات

كشفت تقارير، اليوم الجمعة، عن خطط ونوايا الملياردير، إيلون ماسك، تجاه موقع التغريدات "تويتر"، ‏بعد الاستحواذ عليه في صفقة ضخمة بقيمة 44 مليار دولار أمريكي.‏ 29.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-29T14:27+0000

2022-04-29T14:27+0000

2022-04-29T14:27+0000

إيلون ماسك

تويتر

مجتمع

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واقترح ماسك في محادثات مع المصرفيين، قبل أن يمتلك "تويتر"، أن يستغني عن العاملين فيه، وتشغيل المؤثرين لإنشاء المحتوى عبر منصته، وكذلك خفض رواتب المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة، وذلك "من أجل تحسين النتيجة النهائية لتويتر"، بحسب تعبيره.لكن قال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، باراغ أغروال، الأسبوع الحالي، إنه لم يتم التخطيط لتسريح العاملين، لكن بعض الموظفين يبحثون بالفعل عن مخرج، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.فضلا عن ذلك، ينوي ماسك تقديم خدمات اشتراك، ومحاسبة المواقع الإلكترونية مقابل تضمينها التغريدات داخل محتواها، وفقا لتقارير صادرة عن وكالة "بلومبرغ" وصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيتين ووكالة "رويترز"، والتي نقلت جميعها تلك المعلومات عن مصادر لم تسمها.وأشارت "رويترز" إلى أن إيلون ماسك أجرى حواره مع المصرفيين بعد إعلانه عرض الاستحواذ على "تويتر" في 14 نيسان/ أبريل، وقبل قبول مجلس إدارة الشركة عرضه في 26 من الشهر نفسه، والبالغ قيمته 44 مليار دولار.وعلى الرغم من أن ماسك طرح هذه الأفكار على المصرفيين لتحسين النتيجة النهائية لـ"تويتر"، إلا أنه لم يدرجها في الخطط الرسمية التي تم تقديمها إلى مجلس إدارة الشركة، حسبما أفادت "بلومبرغ" و"واشنطن بوست".ولا يزال المقرضون يؤمنون برؤية ماسك، لأن الملياردير يمتلك بالفعل العديد من الأصول القيمة، التي من الممكن أن تكون مفيدة عندما يأخذ قروضا للصفقة، حسبما أفادت "واشنطن بوست".وتتناقض محادثات ماسك مع المصرفيين خلف الكواليس مع تصريحاته العامة حول شراء "تويتر"، إذ قال ماسك في حدث مباشر أقيم في 14 أبريل إن تويتر "ليس وسيلة لكسب المال"، وأضاف: "أنا لا أهتم بالاقتصاد على الإطلاق".وتجنّب إيلون ماسك مشاركة الخطط الملموسة بشأن "تويتر"، باستثناء أنه قال علنا إنه يخطط لإضافة زر "تعديل" للتغريدات، وإزالة برامج البريد العشوائي، وتخفيف الإشراف على المحتوى على الموقع.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/إيلون-ماسك-يكشف-عن-الملامح-الرئيسية-لمستقبل-تويتر-1061661576.html

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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع